Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Ni siquiera la ola de calor y el riesgo de incendios hacen peligrar la hoguera de San Juan en Burgos que tendrá lugar en la medianoche de este martes, 23 de junio, en la barriada de San Juan Bautista. Así lo aseguraba este lunes la alcaldesa, Cristina Ayala, mientras hacía hincapié en que «está todo controlado».

Aunque no se puede descartar la cancelación a última hora si existiese un riesgo real que afectase a la seguridad de los asistentes, la regidora recordó que el Cuerpo de Bomberos permanecerá alerta con un dispositivo específicamente planteado para la ocasión. Por lo tanto, la fiesta podrá desarrollarse en condiciones como cualquier otro año.