Avanza la digitalizción del ciclo integral del agua de Burgos con la instalación de una red de sensores en el sistema

Uno de los sensores instalados en el sistema del agua de Burgos.AYTO BURGOS

Publicado por Europa Press Burgos Creado: Actualizado:

Aguas de Burgos continúa avanzando en la digitalización del ciclo integral del agua con la instalación de una amplia red de sensórica en el sistema de saneamiento de la ciudad.

La actuación permitirá conocer con mayor precisión cómo se comporta la red en cada momento y disponer de información continua para anticiparse a incidencias, planificar mejoras y optimizar el funcionamiento de las infraestructuras.

Hasta ahora, gran parte de lo que ocurría bajo las calles de Burgos solo podía conocerse mediante inspecciones puntuales o cuando surgía algún problema, pero con la nueva red de sensores, se podrá monitorizar de forma continua el comportamiento de los colectores y disponer de una visión mucho más completa del funcionamiento de la red de saneamiento.

La actuación contempla la instalación de sensores de nivel, caudal y calidad distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad. En total, se han desplegado 140 sensores de nivel, 18 sensores de caudal y 35 sondas de calidad, capaces de transmitir información las 24 horas del día sobre el estado de la red.

Según ha explicado el responsable de la Oficina Técnica de Aguas de Burgos, Guatavo Rodríguez, "esta red de monitorización permite conocer cómo responde el saneamiento en situaciones muy diferentes, desde una jornada normal hasta una tormenta intensa, y disponer de información que antes era imposible obtener de forma continua".

Los datos recogidos permitirán identificar los puntos de la red que trabajan más cerca de su capacidad máxima, detectar zonas que requieren mejoras y evaluar el resultado de las actuaciones realizadas. Además, facilitarán la validación de los modelos hidráulicos digitales desarrollados por Aguas de Burgos, mejorando la capacidad de anticiparse a problemas y planificar futuras inversiones.