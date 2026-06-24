Futuro más allá del conflicto

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El estallido de un conflicto armado supone la pérdida de la seguridad del hogar y del entorno profesional y familiar presente, pero también implica la pérdida de oportunidades futuras. Actualmente, sólo el 7% de los más de 120 millones de personas desplazadas en el mundo tienen acceso a la educación superior. Con el objetivo de paliar este gran obstáculo nació en 2022, en el marco del conflicto de Ucrania, el programa UBU-Refugio. Hoy, la Universidad de Burgos ha celebrado un acto de reconocimiento a su alumnado y a las entidades e instituciones colaboradoras que han contribuido a su desarrollo en un espacio orientado a poner en valor el impacto social, académico y humano de este programa, que representa una iniciativa estratégica de inclusión, cooperación y compromiso social dentro de la universidad.

En el encuentro, que ha contado con testimonios de varias estudiantes beneficiarias, se han entregado distinciones a la Cátedra Francisco González Alonso, la Diputación Provincial de Burgos y el Ayuntamiento de Burgos, como ejemplo de varias de las entidades colaboradoras, y se han presentado los principales resultados de la iniciativa, destacando la aportación que la formación de estos estudiantes supone para su entorno social más cercano. En este sentido, el rector de la Universidad de Burgos, José Miguel García, ha señalado que “estáis aquí para derribar a muros en una época en la que tantas personas se empeñan en levantar barreras”, apuntando además que “la diversidad nos refuerza como personas, como sociedad y como Universidad”.

La vicerrectora de Internacionalización, Cooperación y Alianzas Estratégicas de la UBU, Ileana María Greca Dufranc, ha subrayado que este programa “supone la parte solidaria de la Universidad con la gran cantidad de estudiantes desplazados por diferentes razones, guerra, pero también por razones climáticas, posibilitando que puedan dar seguimiento a sus estudios”. Este es el caso de Yelizaveta Klymenko, estudiante de Turismo en la Universidad de Burgos, que reconoce que “cuando vine tenía una situación un poco difícil, no sabía qué hacer en el futuro”, y este programa le ha permitido estudiar y comenzar a hacer planes. “De momento me queda un año de universidad, el cuarto, luego quiero hacer prácticas en Burgos, en una agencia de viajes, y luego no sé si haré algún máster o seguiré mi carrera profesional”, explica.

Un programa de inclusión universitaria consolidado

Impulsado desde el Centro de Cooperación y Acción Solidaria y el Vicerrectorado de Internacionalización, Cooperación y Alianzas Estratégicas, UBU-Refugio nació con el objetivo de facilitar el acceso a la educación superior a personas refugiadas y solicitantes de protección internacional.

Desde su puesta en marcha en 2022, el programa ha evolucionado hacia un modelo integral de acompañamiento que incluye acceso a estudios universitarios, apoyo económico, alojamiento, formación en español, asesoramiento jurídico, atención psicológica y orientación para la empleabilidad. A lo largo de estos años UBU-Refugio ha recibido más de 1.000 solicitudes y ha acompañado a más de 40 personas refugiadas y solicitantes de protección internacional en su acceso a la educación superior y su posterior inserción laboral en empleos cualificados.

Una red de colaboración imprescindible

El desarrollo de UBU-Refugio ha sido posible gracias a una amplia red de colaboración institucional, social y privada. Entre las entidades implicadas a lo largo del desarrollo del programa se encuentran la Cátedra Francisco González Alonso, la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Burgos, el Ayuntamiento de Burgos y la Fundación Sunyer, cuya colaboración ha contribuido en distintas etapas a la consolidación del programa.

Junto a estas instituciones, el programa se sustenta gracias al compromiso de familias de acogida, profesorado, estudiantado voluntario, personal técnico de administraciones públicas, responsables de residencias universitarias y personas colaboradoras particulares, que contribuyen de manera discreta pero esencial a ampliar las oportunidades educativas del estudiantado participante.