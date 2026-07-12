Ameyugo: Belleza natural a los pies de los Obarenes

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Ameyugo, una localidad estratégica en la provincia de Burgos, se presenta como un enclave de notable interés histórico y natural. Situado en la comarca del Ebro, en las faldas de los Montes Obarenes y próximo a las fronteras con el País Vasco y La Rioja, este municipio ofrece un recorrido por su rico patrimonio medieval y sus impresionantes paisajes. La presencia de la Nacional I y el río Oroncillo atestiguan su relevancia histórica como punto de paso y cruce de culturas.

La identidad de Ameyugo está intrínsecamente ligada a su pasado medieval, palpable desde el primer contacto con la localidad. La Torre de los Guevara, una edificación emblemática, domina el horizonte con su robusta planta cuadrangular y su sillería. Construida a finales del siglo XV por Isabel de Guevara, esta fortaleza no solo ejerció funciones de control y cobro de portazgos a los mercaderes, sino que también desempeñó un papel crucial durante las Guerras Carlistas al ser adaptada como torre de telegrafía óptica, evidenciando su valor estratégico a lo largo de los siglos.

Vista de la localidad de Ameyugo.OSCAR CORCUERA

Las calles adoquinadas de Ameyugo invitan a un recorrido por su historia, donde las casas blasonadas con escudos heráldicos tallados en piedra caliza narran la presencia de la hidalguía en la zona. Ascendiendo por sus pendientes, se encuentra la Iglesia de Santa María, también conocida como de la Antigua, un templo que fusiona elementos románicos con reformas góticas y renacentistas del siglo dieciséis. En su interior, alberga retablos barrocos, enterramientos señoriales y una valiosa talla de la Virgen del siglo catorce. Asimismo, el conjunto de fuente, abrevadero y lavadero, alimentado por el río Oroncillo, que antaño impulsó hasta cinco molinos harineros, preserva la esencia de la vida tradicional del municipio.

A las afueras de la localidad, en el paraje conocido como La Picota, se erige el Monumento al Pastor, una obra escultórica de gran relevancia. Este conjunto de bronce y piedra, creado en mil novecientos sesenta y uno por el escultor Víctor de los Ríos, constituye un homenaje nacional a la figura del pastor de la meseta. Representa al mayoral, al zagal y a su perro mastín, simbolizando la dura labor y la importancia de la trashumancia en la historia rural española. Desde este punto elevado, el entorno natural de Ameyugo se revela en toda su magnitud, ofreciendo un paisaje idóneo para el senderismo. El desfiladero cercano a la población es el punto de partida para diversas rutas que discurren entre encinas, quejigos y formaciones rocosas calcáreas, conectando con el cercano y estratégico paso de Pancorbo, conocido por su relevancia geográfica y militar.