«Nos están diciendo que somos el festival de heavy metal gratuito más grande del mundo»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Mejor imposible. Por lo menos hasta el año que viene, pero anda que no queda para el décimo aniversario. Lo que importa es el aquí y el ahora. Tiempo habrá de realizar un balance en condiciones, con cifras, encuestas y sugerencias. De momento, la principal conclusión que se puede extraer es que Zurbarán Rock Burgos engrandeció ayer más si cabe su leyenda. En la zona de El Plantío, su nueva casa, batiendo un nuevo récord de asistentes con orgullo y satisfacción, que diría el otro. Espacio al que el festival volverá el año que viene, el 9 y el 10 de julio.

Gafas de sol, cansancio acumulado y alegría desbordante a la hora del vermú. A punto estuvo la Llana de Afuera de quedarse pequeña para recibir a Heaven's Gate. No daba crédito el veterano combo alemán ante semejante espectáculo visual a los pies de la Catedral de Burgos. Así da gusto estrenarse en España, que ya iba tocando. En acústico, a modo de aperitivo, con Herbie Langhans (Avantasia y Firewind) a la voz. Lo suyo fue llegar y besar el santo.

Apenas hubo tiempo para echar la siesta. Ars Amandi tenía la difícil misión -al igual que Azrael el viernes- de abrir la jornada a las 4 y media de la tarde. A su favor, sin embargo, jugaban varios elementos. Las tablas, una envidiable discografía y la fidelidad de sus seguidores eran motivo más que suficiente para no perderse a Dani Aller y compañía. Punto, set y partido para un proyecto incombustible con ese espíritu folk, marca de la casa, que tanto gusta en el Zurbarán.

Ya intuía de antemano Raúl Álvaro, vocalista de Hijos de Overon, que la edición de este año sería «la hostia». Y no se equivocaba. El nuevo emplazamiento le convenció de lleno aunque tampoco le hubiese importado regresar al parque de San Agustín. Desde que actuó con su grupo en 2024, el Zurbarán está «anotado en la agenda cien por cien seguro».

«Es uno de los festivales con más buen rollo que me he encontrado y con el mejor ambiente. Está hecho con mimo, cariño y muchísimo esfuerzo». Raúl habla desde la experiencia como público y como artista. Aparte de subrayar que «nunca ha habido ningún problema ni ninguna queja», nunca olvidará «el trato mágico que recibimos por parte de la organización, cómo nos acogieron nada más llegar, dentro y fuera del backstage». Todo un «lujazo» del que seguirá disfrutando, año tras año, en compañía de sus amigos burgaleses.

Tiene mérito, vaya si lo tiene, llevar tres años de trayectoria como banda y actuar en todo un señor Zurbarán. Desde Suecia, unos jovencísimos Bloodstain se comieron el escenario. Les bastó un EP para darse a conocer y su primer álbum, que verá la luz a finales de septiembre, ha generado enorme expectación gracias a hits ya publicados como Something Sinister o Conspiracy.

Los suecos Bloodstain, durante su actuación.SANTI OTERO

Sin salir de Escandinavia, los también suecos The Poodles celebraron el 20 aniversario de su ópera prima, Metal Will Stand Tall, haciendo gala de su innata pasión por el hard rock tras permanecer casi una década en silencio. Tratándose de su única actuación en España en 2026, el aforo ya superaba cualquier expectativa a esa hora de la tarde.

Que en Burgos se hace buen metal está fuera de toda duda. Ejemplos hay a patadas, pero Khorea ha aportado una dosis de frescura a la escena digna de mención. Con In Vitro recién salido del horno, los ganadores del festival de Las Candelas en la categoría provincial saltaron al escenario con las garras afiladas. Quizá resultasen desconocidos para la mayoría, pero lo serán mucho menos a partir de hoy y se están ganando a pulso formar parte de carteles similares a los del Zurbarán de aquí en adelante.

Por ahí andaba, dándolo todo, Sara Vitrola. Tenía «muchas ganas» de ver a Khorea y Edén. Asidua al Zurbarán Rock desde 2022, tuvo la oportunidad de ser jurado en dos ediciones de Las Candelas y le alegra comprobar que «el concurso se ha abierto también a bandas de Castilla y León». Melómana por naturaleza y siempre inmersa en diferentes proyectos, puede dar fe de que «el festival se va haciendo cada vez más grande y diverso».

Imagen de la actuación de los burgaleses Khorea.SANTI OTERO

A Sara ilusionaba «especialmente» reencontrarse con María e Iván, de Alien Rockin' Explosion. Su fichaje como presentadores, todo un acierto, ha conferido al Zurbarán un plus de calidad entre concierto y concierto. «Son una gozada de músicos y profesionales de la comunicación», destacaba su amiga, encantada, mientras se lo pasaba «en grande con sus intervenciones».

El sol caía con resignación mientras Heaven's Gate culminaba su doblete en tierras burgalesas. La recta final estaba en marcha y los franceses ODC tuvieron el privilegio de allanar el camino, con un directo memorable, a la «jefaza del metal». La marea negra ya era imparable cuando Doro Pesch bajó del cielo a la tierra. La diosa del heavy, en vivo y en directo, no solo hizo historia en Burgos. Engrandeció más aún si cabe la leyenda de un humilde festival, nacido en la Barriada de Zurbarán, que cada vez que toca techo lo rompe.

Difícil competir con Su Majestad. Pero no iba de comparar la cosa, sino de dar el do de pecho a base de tralla. Por eso Bullet era una elección inmejorable para que el festival no decayese. Doble ración de heavy, contundente y carismática, antes de bajar la persiana con unas monjas siniestras que no eran precisamente las de Belorado. Cuando la gente se quiso dar cuenta, Vindicta ya había sacado toda la artillería. Y así, en resumen, es como se cierra un festival a lo grande.

Objetivo cumpido

Exhausta pero feliz, la portavoz de Metal Castellae, Laura Sagredo, respiró aliviada tras constatar que «todo el mundo nos da besos, abrazos y la enhorabuena». «Cuando no estamos apagando fuegos, podemos salir a ver el ambiente y saludar a los miles de zurbaraners que vienen cada año», reconocía en un breve parón, que falta le hacía, antes de seguir al pie del cañón para que todo saliese rodado.

«Hasta ahora decíamos que es somos el festival gratuito más grande de España y que aspiramos a ser más grande de Europa, pero ya mucha gente que nos está diciendo que somos el festival gratuito de heavy metal más grande del mundo». Palabras mayores, desde luego, que quien escribe pudo escuchar a lo largo de todo el fin de semana por boca de un sinfín de asistentes.

El caso, tal y como apostillaba Sagredo, es que «se ha cumplido el objetivo». «Ha sido realmente estresante, un año difícil, no lo vamos a negar», confesaba en alusión al cambio de ubicación que tanta expectación y dudas generó desde el minuto uno. Por suerte, «todo el mundo se puso a trabajar y a colaborar para que esto sea posible». La mejora, más allá del emplazamiento, se nota «a nivel cuantitativo, cualitativo y de calidad humana». Una «puta locura», hablando en plata, cuya puesta en marcha «subestimamos por el tamaño que tiene».