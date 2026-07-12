Las floraciones impulsan el patrimonio burgalés con 'Caminos en flor'

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La floración de la lavanda, que estos días tiñe de violeta distintos rincones de la provincia, pone el broche a la primera edición de 'Burgos, Caminos en flor', una iniciativa promovida por la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (Sodebur) que ha convertido el calendario natural de las floraciones en un nuevo reclamo turístico. Tras el paso de almendros, narcisos, cerezos y gamones, el proyecto encara su última ruta con un balance positivo y con el objetivo de consolidarse como una herramienta para dar a conocer el patrimonio, la naturaleza y los recursos del medio rural burgalés.

El presidente de Sodebur, Carlos Gallo, cree que la iniciativa ha permitido "mostrar una parte natural de la provincia" al tiempo que ha servido para poner en valor el patrimonio de los municipios que acogen cada una de las rutas. "Lo que estamos haciendo es atraer y dar a conocer ese potencial que tienen nuestros pueblos y nuestras comarcas", resume.

La propuesta nació este año al amparo del proyecto europeo AgroTour SUDOE, una iniciativa de cooperación en la que participan España, Francia y Portugal para impulsar el agroturismo sostenible. En el caso español, Burgos forma parte del programa junto a Salamanca y Segovia, lo que permitió desarrollar una experiencia que vincula las floraciones con el patrimonio histórico, cultural y paisajístico de la provincia.

Cinco rutas de floración

La primera parada fue Poza de la Sal, donde la floración de los almendros, entre febrero y marzo, volvió a atraer a numerosos visitantes. Según destaca Gallo, la afluencia de público fue tal que hubo que reforzar la atención con guías para canalizar las visitas. Sin embargo, el objetivo iba mucho más allá de contemplar los árboles en flor. La iniciativa buscó que quienes acudieran a la localidad descubrieran también otros recursos como las Salinas, el legado de Félix Rodríguez de la Fuente o el yacimiento romano de Flavia Augusta.

Tras los almendros llegaron los narcisos del Geoparque de Las Loras, los cerezos del Valle de Caderechas y los gamones de la comarca del Arlanza, rutas que, según el presidente de Sodebur, han contribuido a reforzar iniciativas turísticas que ya existían y a dar mayor visibilidad a espacios naturales menos conocidos. En el caso de Caderechas, destacó además el trabajo previo desarrollado por los propios productores locales, mientras que la ruta de los narcisos ha permitido descubrir al visitante el atractivo de los extensos campos cubiertos por esta flor silvestre.

La campaña concluye ahora con la floración de la lavanda y las encinas en el entorno de Caleruega, una propuesta que Sodebur está promocionando especialmente a través de redes sociales y acciones con creadores de contenido. Gallo no duda en hacer un llamamiento a visitar estos paisajes durante las próximas semanas y recordó que el verdadero valor del proyecto reside en ofrecer una experiencia turística completa.

"No es solo venir a ver un campo de lavanda", explica. La ruta invita también a conocer recursos patrimoniales de primer nivel como el monasterio de Santo Domingo de Guzmán, en Caleruega; la villa medieval de Peñaranda de Duero o la ciudad romana de Clunia Sulpicia, cuyo nuevo centro de interpretación abrirá próximamente sus puertas. Todo ello se complementa con itinerarios accesibles mediante códigos QR que permiten planificar recorridos, localizar alojamientos y restaurantes o descubrir otros atractivos próximos.

Precisamente esa integración entre naturaleza, patrimonio y servicios turísticos ha sido una de las claves del proyecto. Para diseñar las rutas, Sodebur ha trabajado junto a los grupos de acción local, los ayuntamientos y los agentes del territorio, con el propósito de construir experiencias que beneficien al conjunto de cada comarca y no únicamente al espacio donde se produce la floración.

Impacto en el turismo provincial

Aunque todavía es pronto para conocer el impacto específico de 'Burgos, Caminos en flor', ya que los datos del Observatorio Turístico se presentan al cierre del año, Gallo asegura que la evolución del turismo provincial continúa siendo positiva. En este sentido, recordó que Burgos mantiene una tendencia creciente tanto en visitantes como en pernoctaciones y sigue situándose como la provincia con mayor actividad turística de Castilla y León, impulsada por la fortaleza de su patrimonio cultural.

El presidente de Sodebur insiste además en que el turismo que recibe la provincia destaca por su carácter respetuoso con el entorno, un aspecto que consideran fundamental en una iniciativa basada precisamente en la conservación y disfrute del paisaje natural.

Con la vista puesta en el futuro, la intención de Sodebur pasa por consolidar 'Burgos, Caminos en flor' y seguir ampliando la oferta si los recursos lo permiten. Entre las posibilidades que ya se estudian figura la incorporación de nuevas rutas ligadas a las orquídeas del Geoparque de Las Loras, uno de los espacios naturales con mayor riqueza botánica de la provincia. "Cada pueblo tiene una historia y cada pueblo es un recurso turístico", concluye Gallo, convencido de que las floraciones pueden seguir siendo la puerta de entrada para descubrir el conjunto del patrimonio burgalés.