Muere un ciclista en el hospital tras ser arrollado por un patinete

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Un ciclista de 69 años que fue arrollado por un patinete eléctrico en la calle Santa Bárbara el pasado miércoles 8 de julio falleció este domingo en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) después de que ingresara en estado muy grave en el centro hospitalario a causa de un fuerte traumatismo craneoencefálico como consecuencia del accidente.

El fatal accidente se produjo en la calle Santa Bárbara en torno a las 14.00 horas. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso a las 14.09 horas del pasado miércoles 8 de julio en el que se informaba de un accidente entre un ciclista y un patinete eléctrico y se solicitaba asistencia sanitaria para el ciclista. El centro de operaciones del 1-1-2 avisaba del accidente a la Policía Local, así como a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Cuando las patrullas de la Policía Local y los servicios sanitarios movilizados por Sacyl llegaron al lugar comprobaron que el ciclista presentaba un fuerte golpe en la cabeza como consecuencia del accidente. Según la información recabada en el lugar del accidente por los agentes de la Policía Local que se desplazaron al lugar, el ciclista estaba cruzando por un paso de peatones montado en la bicicleta, aunque no lo hacía a una velocidad elevada, al ser una zona por la que pasaba con frecuencia.

En ese momento es cuando le alcanzó el patinete eléctrico que circulaba por la calle Santa Bárbara. Como consecuencia del choque el ciclista cayó al suelo y se golpeó la cabeza. El ciclista no llevaba casco, lo que hizo que el impacto contra el suelo fuera mayor. A ello se suma que el conductor del patinete, tras el golpe, cayó sobre el ciclista.

En el lugar del accidente, los servicios sanitarios atendieron al ciclista -el conductor del patinete no requirió atención sanitaria- para posteriormente trasladarlo de urgencia al HUBU, donde ingresó en la UCI dada la gravedad de las heridas.

En el lugar del accidente, los agentes de la Policía Local empezaron a recabar los primeros datos para determinar las circunstancias del siniestro, lo que hizo que se desplazaran al lugar efectivos de la Unidad de Reconstrucción de Accidentes para iniciar una investigación.

En una primera comprobación en el lugar del accidente, los agentes de la Policía Local desplazaros al lugar pudieron comprobar que el patinete implicado en el siniestro no estaba homologado y carecía de seguro, por lo que una de las primeras averiguaciones que deberán llevar a cabo en la Unidad de Reconstrucción Accidentes es la velocidad a la que circulaba el patinete en el momento que impactó con el ciclista, al no ser un vehículo homologado. El equipo de la Policía Local ya está analizando las imágenes de las cámaras del entorno para recabar la información necesaria. Es la primera víctima mortal en accidente de tráfico en el casco urbano de Burgos este año.