Dos candidatas se disputan el cargo de decana del Colegio de la Abogacía

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La experiencia en el cargo de la actual decana, Mónica Pérez Villegas, frente a la novedad de Ximena Fuentes Yela, que busca dar otro aire a la institución. Esas serán las dos propuestas que se enfrentan hoy en las urnas para ser decana del Colegio de la Abogacía de Burgos. Lo único seguro, antes de que se cierren las votaciones hoy a las 18.00 horas, es que volverá a ser una mujer la que rija los destinos de los cerca de 1.000 profesionales censados durante los próximos años.

La actual decana ha cumplido ya su primer mandato y presenta un programa de gobierno que representa «experiencia para gestionar, renovación para avanzar y compromiso para responder a los nuevos retos de la profesión». Como uno de los pilares de su candidatura, Pérez Villegas sostiene que «conocemos el Colegio», sus servicios y su funcionamiento diario. Y sobre todo, «las preocupaciones que nos acompañan cada día como profesionales del Derecho».

Se trata de una candidatura que «no nace de la improvisación ni de una mirada externa a la realidad colegial», sino del conocimiento desde dentro de su realidad diaria y del «trabajo ya realizado». Por ello, es una candidatura que aúna «continuidad y renovación». Pérez Villegas defiende la gestión económica «clara y prudente» que se ha realizado en estos últimos cuatro años. Y el compromiso para los próximos cuatro años, si obtiene el respaldo de la abogacía, es una «gestión económica seria, austera y transparente».

Del mismo modo, se apuesta por una formación «útil, continua y adaptada a los nuevos retos», una formación que sea «práctica y de calidad», con el compromiso de seguir «ampliando la formación en nuevas tecnologías e inteligencia artificial».

En cuanto al turno de oficio, uno de las principales reivindicaciones del colectivo, la candidatura que lidera Pérez Villegas seguirá abogando por «una organización transparente de las listas, una tramitación ágil de las solicitudes de justicia gratuita y una respuesta eficaz ante las incidencias del servicio». Y recuerda que «somos el único Colegio de Castilla y León en el que se abona la disponibilidad en las guardias».

Otra de las propuestas de la candidatura de Pérez Villegas es la de impulsar la creación de una Hermandad de Veteranos de la Abogacía de Burgos, así como incidir en un Colegio más participativo «gracias a la apertura de comisiones colegiales».

La candidatura de Mónica Pérez Villegas la completan Carmen Rodríguez Torre (vicedecana); Pascual Vadillo Zaballo (tesorero); Víctor García Gutiérrez (diputado 1º); Jorge Alberto Ayuso Burgos (diputado 4º); Álvaro García Ausín (diputado 5º), Esther García Guerrero (diputada 7ª) y Felipe Antón Alonso (diputado 8º).

La candidatura que encabeza Ximena Fuentes Yela sostiene que «se puede hacer y tener otro colegio diferente», que sea «más abierto y más participativo», especialmente con los abogados del resto de partidos judiciales, ya que «hay muchas quejas de que no participan».

En ese sentido, Fuentes Yela lamenta que «no hay voto telemático» para estas elecciones y que había problemas para que llegara a tiempo el certificado de colegiación para poder votar por correo. Entre sus propuestas, la candidatura de Fuentes Yela defiende que haya un turno «especializado en extranjería», que «no se ha querido realizar». Sobre el turno de oficio, la candidata a decana recuerda que «se ha perdido casi el 30% de las personas que hace en el turno de oficio», una pérdida que considera que es por «la mala gestión que se ha hecho». Y se sigue «cobrando tarde y mal».

Por otra parte, otra de las propuestas de la candidatura de Fuentes Yela pasaría por llega a acuerdo con «grandes plataformas que tienen bases de datos y hacer una colaboración con el Colegio para tener una base de datos muchísimo más ampliada».

En el ámbito de la formación, desde la candidatura de Fuentes Yela defiende que hay margen de mejora, como por ejemplo en el máster que se imparte en la UBU, con la presencia de «grandes abogados que tenemos en nuestra provincia» para que ayuden a que los futuros profesionales «salgan más formados».

Fuentes Yela da el paso para presentarse a decana porque la mejor manera de querer cambiar el Colegio es «hacerlo desde dentro». La candidatura de Ximena Fuentes Yela la completan María Teresa Alonso Ortega (vicedecana); Vicente Holgueras Recalde (tesorero); María Isabel Luaces (diputada 1ª), Cristina Alvear Vegas (diputada 4ª);Antonio Miguel Barrio (diputado 5º) y Paula Sanz Ibáñez (diputada 8ª).