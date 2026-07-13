Herida una ciclista tras un accidente con un turismo en Burgos
El incidente se registró en la avenida Conde Guadalhorce
Una ciclista ha resultado herida en un accidente en Burgos, en la avenida. Conde de Guadalhorce junto al paseo del Empecinado. El centro de operaciones del 1-1-2 recibe un aviso a las 16.45 horas en el que se informa de un accidente entre una bicicleta y un turismo, en el que una mujer, la ciclista, ha resultado herida con un golpe en la cabeza.
El 1-1-2 ha avisado a Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envía recursos para atender a la herida.