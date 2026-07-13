Herida una ciclista tras un accidente con un turismo en Burgos

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Una ciclista ha resultado herida en un accidente en Burgos, en la avenida. Conde de Guadalhorce junto al paseo del Empecinado. El centro de operaciones del 1-1-2 recibe un aviso a las 16.45 horas en el que se informa de un accidente entre una bicicleta y un turismo, en el que una mujer, la ciclista, ha resultado herida con un golpe en la cabeza.

El 1-1-2 ha avisado a Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envía recursos para atender a la herida.