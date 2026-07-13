Mónica Pérez Villegas repite como decana del Colegio de la Abogacía de Burgos

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Mónica Pérez Villegas ha sido reelegida decana del Colegio de la Abogacía de Burgos tras imponerse la candidatura que lideraba en las elecciones celebradas hoy a la lista encabezada por Ximena Fuentes Yela.

La recién elegida decana de los abogados de Burgos obtuvo 402 votos frente a los 120 de su rival. Además, se trata de una contundente victoria en las urnas, ya que todos los integrantes de la lista que presentó Pérez Villegas salieron elegidos.

Hay que recordar que el voto es nominal, por lo que un diputado o diputada de una u otra candidatura puede obtener más votos y salir elegido pese a no del equipo de la decana.

Por ello, nada más conocer los resultados que confirmaban su reelección, Mónica Pérez Villegas, expresaba su satisfacción porque había sido una victoria «de equipo», precisamente una de las premisas sobre las que cimentaba su programa de gobierno para aspirar a estar al frente del Colegio de la Abogacía otros cuatro años. «Ha sido un respaldo a toda la candidatura», lo que «respalda lo que hemos estado defendiendo, el equipo, la fuerza y la experiencia».

Junto a Mónica Pérez Villegas formarán parte de la junta de gobierno Carmen Rodríguez Torre, como vicedecana; Pascual Vadillo Zaballo, como tesorero; Víctor García Gutiérrez, como diputado primero; Jorge Alberto Ayuso Burgos, como diputado cuarto; Álvaro García Ausín, como diputado quinto; Esther García Guerrero, como diputada séptima, y Felipe Antón Alonso, como diputado octavo.