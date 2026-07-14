Herido un motorista en un accidente en el bulevar

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El conductor de una motocicleta ha resultado herido en un accidente de tráfico en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso a las 08.53 horas en el que se alertaba de un choque en la xalle Villadiego, en la rotonda con el Bulevar del Ferrocarril.

En el aviso se informa de que se trata de una colisión entre un turismo y una motocicleta, y se solicita asistencia para el motorista, que es un varón de mediana edad, está consciente y se queja de dolor en las piernas. El 1-1-2 avisó del accidente a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar. E informado también el Cuerpo Nacional de Policía.