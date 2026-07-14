La Guardia Civil recibe un refuerzo «histórico» en Burgos con 150 nuevos agentes

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Refuerzo «histórico» en la Guardia Civil de Burgos para un día que habrá que «marcar en el calendario», en palabras del subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente. La Comandancia de la Guardia civil en Burgos recibe a 150 nuevos agentes, un dato sin precedentes para el número de guardias civiles que tradicionalmente venían destinados a la provincia de Burgos, un destino que acababa de ser atractivo para los profesionales del Instituto Armado.

La satisfacción era plena en Guardia Civil de Burgos con la llegada de los nuevos guardias que, el menos durante dos años, permanecerán en Burgos destinados. El teniente coronel jefe de la Comandancia de Burgos, José Javier González, destacó que la llegada de este gran refuerzo de guardias va a permitir que se complete la plantilla hasta un 85% y «solamente en el empleo de guardia civil estamos al 90%.

El máximo responsable de la Guardia Civil en Burgos recordó que el Instituto Armado «tiene un catalogo muy superior al número de efectivos que realmente hay», por lo que «si todos los guardias civiles estuvieran trabajando en sus todos puestos estaremos en un 80%». En este caso, remarcó, todos los que se incorporan son guardias civiles, por lo que la relación de puestos de trabajo en el empleo de agente se completa al 90%, por lo que «estamos bastante contentos en ese sentido».

La gran mayoría de los nuevos agentes se incorporarán a Seguridad Ciudadana, lo que permitirá «atender las necesidades de las unidades territoriales, todas las compañías están por encima del 80%». De hecho, remarcó el teniente coronel jefe de la Comandancia, alguna compañía, como la de Miranda estará cerca del 90% que fija la relación de puestos de trabajo.

Con estos 150 guardias civiles, la plantilla de la Guardia Civil en la provincia de Burgos se sitúa en la actualidad en 850. En cuanto al reparto por la provincia, el teniente coronel jefe de la Comandancia de Burgos se podrán desplegar por los 30 puestos que tiene el Instituto Armado. Habrá un refuerzo especial en el puesto de Briviesca, ya que ha sido una unidad que «ha estado un poco debilitada» y con la incorporación de estos agentes «se llena completamente».

Esto permitirá que en Briviesca se pase de los seis u ocho agentes que había destinados en Briviesca hasta 18 que habrá a partir de ahora. Un puesto que «incluso lo hemos reforzado con algunos guardias alumnos». El número de guardias alumnos que llegan este año a la Comandancia será de cinco, más reducido que otros años, como el anterior, en el que estuvieron 40, pero lógico también por el elevado refuerzo de agentes que han llegado.

La llegada de este gran número de agentes también permitirá reforzar los equipos de violencia de género, «con este personal sí que puedes reforzar estas unidades», remarcó el teniente coronel jefe de la Comandancia, quien recordó que «dentro de la Comandancia tenemos unas áreas funcionales que no tienen catálogo, como pueden ser los equipos de violencia de género». En cuanto al resto de especialidades, «esperamos que poco a poco vayan ofertándose vacantes y se vayan cubriendo». Pero indicó en que la gran mayoría estarán en Seguridad Ciudadana.