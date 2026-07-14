Correos ofrece en Burgos el nuevo sello del Camino de Santiago

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La Oficina Principal de Correos de Burgos ya tiene disponible el nuevo sello conmemorativo dedicado a uno de los símbolos más universales del Camino de Santiago: la concha amarilla. Con esta emisión, Correos pone en valor esta imagen que se ha convertido en uno de los referentes internacionales de la Ruta Jacobea y que identifica la peregrinación a Compostela en cualquier parte del mundo.

La concha amarilla sobre fondo azul fue creada a finales de los 80 a petición del Consejo de Europa por el artista plástico y diseñador gráfico Pedro García-Ramos. Las estrías de la concha simbolizan los trazados de las diferentes rutas jacobeas europeas y su confluencia en un punto situado al oeste: Santiago de Compostela.

El sello conmemorativo tiene Tarifa B, por lo que es válido para envíos a Europa. Esta emisión viene en packs de 5 y, además de en la Oficina Principal de Pontevedra, está también disponible en otras oficinas referentes del Camino Sanabrés y online en Correos Market. También en el Servicio Filatélico en el email atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197.

Los TUSELLO del Camino de Santiago están dirigidos a coleccionistas, público en general y a los peregrinos que tienen a su disposición los servicios de El Camino con Correos, como el transporte de mochilas etapa a etapa, el envío de bicicletas y maletas, la consigna en Santiago o la tarjeta prepago Mastercard. Toda la información sobre el sello, la guía y los servicios del Camino de Santiago se puede encontrar en www.elcaminoconcorreos.com.