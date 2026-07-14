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Correos ofrece en Burgos el nuevo sello del Camino de Santiago

La concha amarilla protagoniza esta emisión con la que Correos rinde homenaje a este símbolo de la Ruta Jacobea reconocible en todo el mundo

El sello se pueda adquirir en la oficina principal de Correos.

El sello se pueda adquirir en la oficina principal de Correos.ECB

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La Oficina Principal de Correos de Burgos ya tiene disponible el nuevo sello conmemorativo dedicado a uno de los símbolos más universales del Camino de Santiago: la concha amarilla. Con esta emisión, Correos pone en valor esta imagen que se ha convertido en uno de los referentes internacionales de la Ruta Jacobea y que identifica la peregrinación a Compostela en cualquier parte del mundo.

La concha amarilla sobre fondo azul fue creada a finales de los 80 a petición del Consejo de Europa por el artista plástico y diseñador gráfico Pedro García-Ramos. Las estrías de la concha simbolizan los trazados de las diferentes rutas jacobeas europeas y su confluencia en un punto situado al oeste: Santiago de Compostela.

El sello conmemorativo tiene Tarifa B, por lo que es válido para envíos a Europa. Esta emisión viene en packs de 5 y, además de en la Oficina Principal de Pontevedra, está también disponible en otras oficinas referentes del Camino Sanabrés y online en Correos Market. También en el Servicio Filatélico en el email atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197.

Los TUSELLO del Camino de Santiago están dirigidos a coleccionistas, público en general y a los peregrinos que tienen a su disposición los servicios de El Camino con Correos, como el transporte de mochilas etapa a etapa, el envío de bicicletas y maletas, la consigna en Santiago o la tarjeta prepago Mastercard. Toda la información sobre el sello, la guía y los servicios del Camino de Santiago se puede encontrar en www.elcaminoconcorreos.com.

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