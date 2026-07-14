Barrio asegura que «el inicio de curso de la Escuela de Música peligra» si el proceso de adjudicación «no se resuelve el julio»

Concentración de padres y alumnos, a las puertas de la Escuela de Música 'Antonio de Cabezón'.SANTI OTERO

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«A estas alturas del año, el inicio del próximo curso en septiembre está en serio peligro debido a que por el momento no hay ninguna empresa interesada en la gestión de la Escuela Municipal de Música». Así lo aseguró la concejal del PSOE, Nuria Barrio, advirtió que, «si el equipo de Gobierno no deja todo el proceso administrativo completamente resuelto durante el mes de julio, el curso escolar no podrá comenzar, lo que abocaría a la escuela al cierre definitivo si no se toman medidas urgentes».

Ante esta parálisis, la edil socialista ha criticado la actitud del Partido Popular, acusándolo de «echar la culpa a factores externos y de justificar que las empresas no quieran presentarse al concurso público». Según Barrio, para el PP «la culpa es de todos menos de ellos», eludiendo así «su responsabilidad directa en la gestión».

Además, censuró «la falta de transparencia y la doble estrategia del equipo de Gobierno al dar explicaciones contradictorias según el interlocutor, ofreciendo una versión en las reuniones con los padres y otra completamente distinta a los profesionales del centro».

Frente a la negativa del PP de municipalizar el servicio, la concejal del PSOE ha lamentado que se descarte por completo esta vía sin comprender los motivos, defendiendo que «es una opción viable que debe ser valorada seriamente». Para respaldar esta propuesta, Barrio puso como ejemplo los modelos de éxito de ciudades como Salamanca o Zaragoza, donde «las escuelas de música se gestionan de forma directa».

Asimismo, recordó que «la marcha del proceso de adjudicación también se está viendo afectada por los impagos al anterior adjudicatario, a quien todavía se le adeuda el mes de julio, la devolución de la garantía definitiva y otras deudas pendientes, cuyo plazo límite de pago expiró el pasado 25 de mayo».

Por último, Nuria Barrio se ha mostrado escéptica ante las declaraciones de la responsable de Cultura, Andrea Ballesteros, quien asegura que «se siguen manteniendo contactos con diversas empresas a través de un procedimiento negociado sin publicidad para salvar el servicio».