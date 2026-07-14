El Correo de Burgos

La alcaldesa de Burgos presidirá la Red Española de Capitales de la Cultura

Cristina Ayala asume el encargo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para promover la cultura como eje estratégico del desarrollo urbano, motor de cohesión social, identidad y proyección internacional

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, en el Premio Campeadores de EL CORREO DE BURGOS EL MUNDO.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, en el Premio Campeadores de EL CORREO DE BURGOS EL MUNDO.TOMÁS ALONSO

Publicado por
El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

Creado:

Actualizado:

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, presidirá la Red Española de Capitales de la Cultura puesta en marcha por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que nace con el objetivo de promover la cultura como eje estratégico del desarrollo urbano, motor de cohesión social, identidad y proyección internacional.

La regidora municipal ha recibido este encargo con mucha ilusión y ha recordado que, en la hoja de ruta que ha fijado en el Ayuntamiento de Burgos, la cultura y el patrimonio conforman, junto al sector industrial, ejes estratégicos para el desarrollo de proyectos e iniciativas. “Me hace especial ilusión este nombramiento puesto que supone un reconocimiento a los esfuerzos realizados por el actual equipo de Gobierno en materia cultural, a todo el trabajo que ha girado en torno a Burgos 2031 y nuestro compromiso, que hoy es ya una realidad, de dotar a la ciudad de una mayor y mejor programación estable, muy accesible y pensada para todos los públicos”, ha aseverado Ayala.

Esta red responde a la necesidad de contar con un espacio estable, técnico y político que permita sostener el impulso cultural municipal, reforzar la cooperación territorial y garantizar el retorno al esfuerzo técnico, económico y de participación social que realizan los municipios en materia cultural.

La red nace con vocación de colaboración directa con el Gobierno de España, a través del Ministerio de Cultura, motivo por el que desde la propia Federación Española de Municipios y Provincias ya se han establecido los contactos necesarios para analizar fórmulas de colaboración institucional.

Por ello, se concibe como un mecanismo para crear un foro permanente de cooperación y aprendizaje mutuo entre las ciudades comprometidas con la innovación cultural y articular una estrategia común con el Gobierno central e instituciones europeas.

Esta nueva herramienta mejorará, además, la visibilidad internacional del conjunto de ciudades españolas y estudiará la posibilidad de implantar un modelo de Ciudad Española de la Cultura, favoreciendo de este modo un legado estructural en innovación cultural, gobernanza participativa y cultura urbana.

Las entidades locales que se unan a la Red Española de Capitales de la Cultura podrán acceder, por lo tanto, a un espacio de cooperación directa para compartir experiencias en gestión cultural, programación, participación ciudadana e innovación urbana e integrarse en una agenda común de trabajo, con encuentros técnicos, proyectos compartidos y posicionamientos estratégicos.

tracking