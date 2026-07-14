Servicios Sociales da luz verde a ayudas a la cooperación y de emergencia por valor de 820.000 euros

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

La Gerencia de Servicios Sociales, ha dado luz verde a diversas ayudas ayudas de cooperación y de emergencia por más de 820.000 euros. Así lo anunció la concejal del área, Mila del Campo, quien explicó que se ha aprobado la justificación de la convocatoria de ayudas de cooperación al desarrollo correspondiente al año 2019, que asciende a un total de 747.377 euros.

Esta resolución «recoge la fiscalización de proyectos internacionales desarrollados por entidades como Cáritas, Solidaridad, Fundación Entre Culturas, Manos Unidas o la ONG SED, entre otras tantas». Gracias a estas subvenciones, «se han consolidado proyectos de desarrollo en países como Mozambique, Perú, Chad, India, Senegal, Etiopía y Guatemala», añadió.

Por otra parte,la gerencia también ha aprobado «las justificaciones de las ayudas de emergencia humanitaria de 2023 por un importe global de 74.480 euros». En este caso, los fondos «se han destinado a diversas actuaciones en Gaza y en la República Democrática del Congo, y se han desarrollado a trávés de la organización SED, la Fundación Hospital Mayo-Rey Rubare y la Asamblea de Cooperación por la Paz».

Además, el consejo de la Gerencia también ha aprobado «el pago del 30% pendiente de diversos convenios de colaboración con ACLD, la Fundación Eusebio Sacristán y Voluntared». También se ha acordado «la segunda prórroga de los convenios de servicios sociales con el Banco de Alimentos y la Asociación Nuevo Futuro» que «se encarga la gestión de hogares para menores tutelados».

Tarcyl

En el otro orden de cosas, Del Campo confirmó que «el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl) ha desestimado el recurso interpuesto contra la adjudicación del Programa de Atención a Familias a la Fundación Lesmes». Tras la resolución avanzó que el nuevo contrato «empezará a funcionar el 1 de agosto».