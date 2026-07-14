La operación 'GuaGua' permite identificar a 5 descuideros que hurtaban en autobuses urbanos de Burgos

Un grupo de viajeros acceden al autobús que recorre la línea 1, que enlaza el centro con Gamonal.SANTI OTERO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Nacional de Burgos llevaba varios meses investigando un elevado número de denuncias en las que vecinos de la capital sufrieron hurtos de efectos, hechos cometidos entre julio y diciembre de 2025, e investigados de forma conjunta por reunir una serie de características comunes. Todos los hurtos se cometieron en el interior de autobuses del Servicio Municipal de Autobuses Urbanos de Burgos, en tramos horarios de elevada densidad de usuarios, y en líneas muy populares donde a diario viajan centenares de ciudadanos.

El perfil de los perjudicados era muy concreto, tratándose de personas de más de 60 años de edad, sobre quienes los delincuentes consideran tener más posibilidades de éxito en sus acciones criminales.

El modo de actuar observado coincidía en todos los casos, con acciones criminales perpetradas en grupo, por individuos especializados que actuaron de forma organizada y coordinada, cometiendo estos delitos contra el patrimonio -principalmente hurtos de carteras, bolsos y teléfonos móviles- de forma organizada.

han sido un total de 18 los hechos esclarecidos, cometidos bajo un idéntico modo de actuar de los autores (hasta cinco delincuentes, tanto hombres como mujeres y en este caso de origen suramericano).

Tras subir al autobús de línea, que circula repleto de usuarios, seleccionan y rodean a la víctima, no escogida a azar. En la mayoría de los casos realizan algún tipo de acto que logre desviar la atención (la conocida como “siembra”), por ejemplo provocando una discusión con una tercera persona, con el objetivo de al descuido sustraer la cartera o el teléfono móvil de la persona objetivo.

Logrado esto, se apean del autobús en la siguiente parada, y se dirigen rápidamente a comercios cercanos, efectuando compras de reducidos importes, o intentan incluso extraer efectivo en cajeros automáticos.

En ocasiones se debieron “conformar” con el dinero en efectivo que se encontraba en las carteras robadas, y acaso con el apoderamiento del teléfono móvil de la víctima.

Es significativo que, como práctica de comisión delictiva también empleada, llevaron a cabo a través de la propia App bancaria del teléfono sustraído, transferencias de elevadas cantidades de dinero, cuyos beneficiarios se denominan “mulas”.

Tras varios meses de investigación, a finales del mes de junio eran identificados cinco presuntos autores –tres hombres y dos mujeres-, que responderán ante la Justicia –si así se determina- por los delitos de hurto continuado, estafa y pertenencia a grupo criminal. Tras grabarles las respectivas órdenes de localización y detención en la Base de Datos de la Dirección General de la Policía, dos de ellos han sido ya arrestados. Los otros tres siguen en busca y captura.

Igualmente, un hombre y una mujer más, receptores de dinero en transferencias fraudulentas, se encuentran investigados por estafa en los mismos hechos.

Todos ellos presentan un historial delictivo ciertamente abultado, con más de 150 detenciones –sumados en conjunto- por delitos similares a los perpetrados en la presente investigación.