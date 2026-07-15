Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Tres décadas de impulso a la innovación y al emprendimiento contemplan al premio Joven Empresario. Un galardón que creó la Asociación de Jóvenes Empresarios de Burgos (AJE) y que ya es un referente en Burgos y provincia.

El presidente de los jóvenes empresarios, Mario Pérez, destacó que 30 años después "seguimos más vivos que nunca" y recordó que en conversaciones recientes con anteriores presidentes de la entidad se constata que hay "una comunidad de jóvenes empresarios" que está en constante crecimiento, como así confirma "el máximo de socios" de la asociación. Pérez hizo un llamamiento a que sea "una edición especial porque tenemos que poner en valor el talento de Burgos, de la provincia, tanto en calidad como en cantidad".

El presidente de AJE recordó las bases que regirán el premio, al que podrán optar personas físicas y jurídicas de menos de 41 años, con actividad en la capital o en la provincia y que lleven al menos tres años en ella. Una actividad que no puede estar participada por entidades públicas.

En estos 30 años, el presidente de AJE destacó que aunque es difícil determinar cuántos empleos se han generado a través de esta iniciativa, aunque "sí es cierto que viendo un poco la cronología a día de hoy podemos decir que hay empresas que siguen muy fuertes, que empezaron como un proyecto empresarial, y a día de hoy han conseguido, tanto en Burgos como en la provincia, establecerse y ser referentes".

El diputado provincial y presidente de Sodebur, Carlos Gallo, destacó el trabajo de AJE y el que se realiza desde la Diputación, con un reto que pasa por seguir potenciando los polígonos industriales. La concejala Milagros del Campo, en representación del Ayuntamiento de Burgos, destacó que es una iniciativa que "refleja el compromiso que las administraciones tenemos que tener con el emprendimiento joven". Y por eso "colaboramos con la asociación de jóvenes empresarios en la organización de esta gala", así como a través de las ayudas de concurrencia competitiva de 111.000 euros o el vivero de empresas.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE), Nacho San Millán, explicó que, por su experiencia, el emprendimiento es también "pasar muchas malas noches", pero lo que se debe hacer es "tratar bien tu gente", y, recordando la victoria de España ante Francia en las semifinales del Mundial, "en equipo se consiguen muchas metas que siendo uno".

Javier Cuasante, responsable del Área de Dinamismo Empresarial de la Fundación Caja de Burgos, destacó que los 30 años de AJE "han ido marcando el paso al resto de asociaciones a nivel nacional". Y a pesar de las dificultades para emprender, Cuasante recordó que "también tienen que ver que están rodeados de otros que son ejemplo para ellos", por lo que premios como los de AJE sirven para que "haya referentes".