Así han controlado los Bomberos el incendio en una tierra de cultivo en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Los Bomberos de Burgos dan por controlado el incendio declarado en una tierra de cultivo en Burgos. Los equipos de extinción de incendios intervenían en un incendio declarado en la zona sur de la ciudad, cerca de la carretera de Arcos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía hasta 24 llamadas, a partir de las 10.42 horas, que alertaban de una gran columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad.

En los avisos se localizaba el humo en la zona sur de la capital, concretamente en una tierra de cultivo ubicada a la altura del número 65 de la carretera de Arcos. El centro de emergencias del 1-1-2 ha movilizado a los Bomberos de Burgos, la Policía Local, así como a Medio Ambiente de la Junta. Al lugar se han desplazado un agente medioambiental, una cuadrilla terrestre y otra helitransportada, así como Bomberos de Burgos, que desplazaron a la zona tres camiones autobomba, un todoterreno, y un bulldozer. El desarrollo del incendio ha hecho que también se incorporará a las labores de control y extinción un helicóptero. Agentes de la Policía Local también colaboraron en el dispositivo desplegado.