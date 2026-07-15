El Carlos Serna se adecúa a las necesidades del Club Balonmano Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Una vez reparada la cubierta, el polideportivo Carlos Serna estrenará nuevo suelo para adaptarse a las exigencias de la Liga Asobal de Balonmano. La actuación, ya en marcha, culminará en un plazo aproximado de dos meses coincidiendo con el arranque de la temporada.

«Se requería y urgía ya una renovación», destacaba este miércoles la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, justo antes de precisar que esta intervención conlleva un desembolso de 90.000 euros pese a que el precio inicial de la licitación era de 112.000. Sobre la urgencia, señaló que las obras no se pudieron llevar a cabo antes porque los presupuestos municipales no salieron adelante hasta el pasado mes de mayo.

Lo importante de esta actuación, tal y como puntualizó la regidora, es que el Carlos Serna permitirá entrenar al Club Balonmano Burgos. No solo al primer equipo, sino a toda la cantera. Asimismo, la instalación permanecerá disponible para otros clubs de baloncesto y fútbol sala que lo requieran. Aparte, el polideportivo de El Plantío quedará «un poco más libre».

Respecto a la posibilidad de acometer una tercera fase en el Carlos Serna, Ayala señaló que «de momento no» porque la prioridad del equipo de Gobierno, hoy por hoy, es ir «paso a paso» con todas aquellas instalaciones deportivas susceptibles de «renovación». Es el caso de Lavaderos y San Amaro, donde el área de Deportes decidió intervenir sobre sus respectivas cubiertas.

En términos generales, Ayala cree que las instalaciones deportivas de Burgos se encuentran en buen estado. Lo demuestra el hecho de que «tenemos más abonos de los que históricamente ha habido nunca en la ciudad». Hasta el punto de que «somos la capital con más abonos deportivos de Castilla y León», al menos en términos poblacionales.