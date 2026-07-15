Tres supermercados Alcampo de Burgos acogerán una venta directa de cerezas de las Caderechas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Seis productores del Valle de las Caderechas venderán directamente su cosecha este sábado, 18 de julio, en tres supermercados Alcampo de la capital burgalesa. La venta se celebrará en Mercado Sur y en las tiendas de las calles Federico Sarmiento y Federico García Lorca, donde los clientes podrán adquirir la fruta sin intermediarios y en uno de los mejores momentos de la campaña.

La directora de Alcampo Burgos, Carmen Odilón, explicó que “volver a abrir las tiendas a los productores del Valle de las Caderechas es una forma de acercar el campo a la ciudad y de facilitar que los clientes conozcan de primera mano la calidad y el origen de uno de los productos más representativos de la provincia”.

Odilón señaló también que “en Alcampo creemos que apoyar el producto local también significa crear oportunidades para que quienes lo cultivan puedan relacionarse directamente con el consumidor” y añadió que esta colaboración refuerza el compromiso de la compañía con Burgos, su sector agroalimentario y su contribución para dinamizar el medio rural.

La iniciativa acercará a Burgos esta fruta que se produce en el norte de la provincia y favorecerá el contacto directo entre quienes cultivan las cerezas y quienes las consumen. La jornada incluirá además una demostración de cocina en el supermercado de Mercado Sur, donde José Luis García Rincón, ‘Chelus’, profesor de la Escuela de Hostelería y Turismo de Burgos, preparará varias recetas entre las 11.00 y las 13.00 horas.

Será la segunda ocasión en la que Alcampo ceda espacio a los productores del valle para vender directamente sus productos. La primera tuvo lugar el 8 de noviembre, coincidiendo con el inicio de los actos por el trigésimo aniversario del hipermercado de Burgos, cuando los clientes pudieron comprar manzanas, peras y otros frutos de otoño.

La relación de la compañía con el Valle de las Caderechas incluye además el Bosque Comestible de Rucandio, impulsado a través de la Fondation Auchan, que trabaja en la recuperación de variedades tradicionales de árboles frutales, la conservación de la biodiversidad y la protección del patrimonio agrícola y natural de la comarca.