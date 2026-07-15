Siete heridos en cuatro accidentes en Burgos en las últimas horas

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Los servicios de emergencias han intervenido en cuatro accidente en Burgos en las últimas horas en los que al menos resultaron heridas cinco personas. En el primero de los siniestros, el centro de emergencias del 1-1-2 recibe un aviso a las 14.53 horas en el que se informa de un accidente en Santa María del Campo, en el kilómetro 72 de la N-622.

En el aviso se indica que un turismo ha sufrido una salida de vía y ha quedado volcado de lado y que hay dos personas en el interior y una de ellas no puede salir por sus propios medios. el 1-1-2 avisó del accidente a Bomberos de Burgos, a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias sanitarias – Sacyl que envía recursos.

Finalmente, se ha atendido a dos personas, un varón y una mujer adultos, que han sido trasladados al Complejo Asistencial de Burgos, en helicóptero medicalizado y ambulancia de soporte vital básico, respectivamente.

En el segundo accidente, el 1-1-2 recibe un aviso a las 15.26 horas por el accidente de un turismo, en el kilómetro 93 de la carretera CL-629, en Valle de Mena. En el aviso se indica que han saltado los airbags, y se solicita asistencia sanitaria para una mujer con un golpe en la cara.

El 1-1-2 ha avisado a Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envía recursos para atender a la herida. Sacyl informa que ha atendido a una mujer adulta, que ha sido trasladada al Centro de Salud de Villasana de Mena.

A las 15.49 horas se recibe otro aviso por un accidente de tráfico en la Avendia Portugal de Aranda de Duero. Se informa de la colisión de dos turismos, y se solicita asistencia sanitaria para dos varones joven y adulto, con dolores.

El 1-1-2 ha avisado a Policía Local y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envía recursos para atender a los heridos.

Y poco después de las 18.00 horas, se informa de un accidente de tráfico en kilómetro 66 de la AP-1, sentido Burgos, en Ameyugo. El centro de emergencias del 1-1-2 recibe varias llamadas a las 18.04 horas que avisan de la colisión de un autobús, sin pasajeros, y un camión portacoches.

Se solicita asistencia para dos varones, sendos conductores, que han quedado atrapados en sus vehículos.

El 1-1-2 ha avisado a Guardia Civil, bomberos de Burgos, bomberos de Miranda de Ebro, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envía recursos para atender a los heridos.