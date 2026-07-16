Burgos acoge a estudiantes de Estados Unidos para inculcar la cultura española

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El curso de la UBU ‘Lenguas y Culturas en contacto’, organizado en colaboración con la Universidad de North Florida (UNF), en Jacksonville, ha acogido a once estudiantes de la universidad estadounidense que, durante cuatro semanas. Han disfrutado de una “inmersión total” en la cultura y la lengua española.

De perfiles y edades muy diversas. Se han acogido a estudiantes entre los 18 y los 48 años y a alumnos de Biología, Psicología o Empresariales, entre otras titulaciones. Los estudiantes han vivido con familias en Burgos, logrando así una integración total con la ciudad. “Llegamos en plenas fiestas, imagínate, así que pudieron vivir con toda la comunidad las fiestas de Burgos, y ahora el Mundial de fútbol”, comenta la coordinadora del grupo, Nuria Ibáñez, que reconoce que precisamente la estancia con las familias es “la parte principal del programa, la que los estudiantes recuerdan con más cariño cuando regresan a Florida”.

Ibáñez explica que Jacksonville es una gran ciudad, pero una forma de vida muy diferente a la que se encuentra en Burgos, una ciudad más pequeña y manejable. Elizabeth Addedokum, estudiante de Nutrición, asegura que le gusta la gente, “muy amables, simpáticas y cómodas”, pero sobre todo “me gusta caminar mucho. Aquí en Burgos puedo caminar a la escuela cada día y, al regreso a casa, caminar todo el tiempo”.

Tres de los estudiantes dando declaracionesJesús Martín Ayuso / UBU

Todos los participantes tienen un nivel intermedio de español, lo que garantiza una comunicación básica y más o menos fluida con las familias, pero tras casi un mes de contacto total con el idioma, su mejora es notable. “Tenemos cuatro horas de clase cada día y aquí aprendemos el pasado, el condicional y el futuro, y está muy bien, me encanta”, afirma Tessa Ginger, estudiante de Tecnologías de la Información, que señala orgullosa que antes de este viaje su expresión oral era peor que su expresión escrita, “pero ahora puedo hablar mejor”.

Los estudiantes en claseJesús martín ayuso / UBU

Además de las clases y la convivencia familiar, el programa incluye numerosos viajes y visitas culturales, en Madrid, Segovia, Toledo, Granada, Bilbao… Aiden Maddox, estudiante de Biología, reconoce que su favorita “probablemente es Granada, pero Burgos es muy bonito también”, y que en Estados Unidos “no tenemos comunidad como aquí, con festivos, comiendo en la calle y todo...”.

Este fin de semana la mayor parte de los estudiantes volverán a casa, otros aprovecharán para quedarse unos días más haciendo turismo, pero todos lo harán con mucho más conocimiento del idioma y de la cultura española, muchos recuerdos y en lugar especial en su memoria para Burgos.