Trágico accidente con un fallecido en la Sierra de la Demanda

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Trágico accidente en la Sierra de la Demanda. Un hombre de mediana edad ha fallecido este jueves tras un accidente de tráfico en el kilómetro 52 de la carretera BU-925, a la altura de la localidad burgalesa de Pinilla de los Barruecos.

Según fuentes del 112, el varón se encontraba inconsciente a raíz del vuelco de una hormigonera. Atrapado en el interior del vehículo, tal y como detalló el alertante poco antes de las 14:30 horas, se movilizó de inmediato al Cuerpo de Bomberos de Burgos junto a la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias del Sacyl.

Dadas las circunstancias, Sacyl acabó enviando un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico. Además, el accidente provocó un conato de incendio de rastrojo en el lugar de los hechos.

Lamentablemente, nada pudo hacer el personal sanitario por salvar la vida del hombre, cuya muerte se certificó poco después.