Encuentran en la residencia de Fuentes Blancas a la anciana buscada durante toda la noche

La anciana desaparecida en Fuentes Blancas fue encontrada a primera hora de la mañana

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La mujer de 89 años cuya desaparición movilizó desde la tarde del jueves a un amplio dispositivo de búsqueda fue localizada a primera hora de este viernes en el interior de la Residencia de Personas Mayores Fuentes Blancas, en Burgos. La residente se encontraba en buen estado de salud y no presentaba lesiones.

La ausencia de la mujer se detectó durante la tarde del jueves, cuando un familiar acudió al centro y comprobó que no se encontraba allí. Los trabajadores iniciaron una búsqueda por las instalaciones y, al no obtener resultados, dieron aviso al Centro de Emergencias 112 hacia las 19.30 horas.

A partir de ese momento se desplegó un operativo en el que participaron Bomberos de Burgos, Policía Local, Policía Nacional, el Grupo Canino de Búsqueda y Rescate de Miranda de Ebro, el Grupo de Rescate y Emergencias, Bomberos Voluntarios de Santa María, además del personal de la residencia y de la Diputación Provincial.

El Grupo de Rescate y Emergencias se incorporó a las labores a las 22.44 horas, activado por la Policía Local de Burgos y la Diputación Provincial. Sus efectivos colaboraron durante la noche en la búsqueda de la residente, que fue localizada a primera hora de la mañana en buen estado.

Las labores de rastreo se prolongaron hasta las 2.45 horas, cuando el dispositivo quedó suspendido. La búsqueda se reanudó a las 7.30 horas con una revisión de las zonas ya inspeccionadas y del sistema de videovigilancia.

Fue entonces cuando la residente apareció en una zona del propio centro que no había sido detectada durante las primeras inspecciones. Según informó la Diputación Provincial, se encontraba en perfecto estado.

Tras conocerse el desenlace, el presidente en funciones y vicepresidente primero de la Diputación, Ramiro Ibáñez, agradeció la intervención de todos los profesionales y voluntarios que participaron en el operativo y destacó la coordinación de los servicios de emergencia durante la búsqueda.