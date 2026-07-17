Así cambian las líneas de autobús del HUBU por obras: Diez líneas cambian sus paradas desde el lunes

Desde el 20 de julio la parada interior del hospital queda anulada por las obras.Tomás Alonso

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Las obras de remodelación del servicio de Radioterapia del Hospital Universitario de Burgos obligarán a modificar desde el 20 de julio el acceso de los autobuses urbanos al complejo hospitalario, ya que la parada situada dentro del complejo del HUBU quedará anulada a partir de las 9.00 horas de este próximo lunes 20 de julio y no volverá a utilizarse hasta que terminen las obras.

El cambio afectará a las líneas 2, 3, 4, 5, 7, 13, 16, 22, C1 y C2, cuyos viajeros tendrán que subir o bajar en las paradas del complejo deportivo José Luis Talamillo, la avenida de Islas Baleares y la calle Pozanos.

La parada interior del HUBU cerrará desde el 20 de julio

La modificación obligará a los usuarios a comprobar la parada asignada a cada sentido, ya que algunas líneas llegarán al HUBU por un punto y saldrán desde otro. Por ejemplo, la línea 4 llegará desde Castañares y el centro a la nueva parada de Islas Baleares en la acera del HUBU, pero saldrá hacia Castañares desde la parada situada al otro lado de la avenida. La C1 llegará desde el cementerio a la parada de Islas Baleares frente al hospital y saldrá hacia el bulevar desde el Talamillo. La línea 7 también utilizará Pozanos 96 en dirección a G3 y la parada de enfrente cuando vaya hacia el centro.

La mayor parte de los recorridos se trasladará a la parada del complejo deportivo Talamillo, mientras que las líneas 4 y 13 utilizarán principalmente las nuevas paradas habilitadas en la avenida de Islas Baleares.

La parada del Talamillo recibirá a las líneas 2 y 7 cuando lleguen desde G3, además de las líneas 3, 5, 16, C2 y 22. Desde ese mismo punto saldrán hacia el centro las líneas 2 y 7, junto con las líneas 3, 5, 16 y 22. La C1 continuará desde allí hacia el bulevar y la C2 lo hará hacia el cementerio.

Nuevas paradas para llegar en autobús al HUBU durante las obras

La avenida de Islas Baleares contará con dos nuevas paradas, una en la acera del hospital y otra al otro lado de la calzada. La situada frente al HUBU, para la que será necesario cruzar la avenida, recibirá a la línea 2 procedente de Arcos y a la C1 que llegue desde el cementerio. También será el punto de salida de la línea 4 hacia Castañares.

En la acera del hospital pararán la línea 4 cuando llegue desde Castañares y el centro, y la línea 13 tanto a la llegada como en su salida hacia Gamonal. La documentación sitúa también en este punto la salida de la C2 hacia el cementerio.

La línea 7 mantendrá además las paradas habituales de la calle Pozanos. Los autobuses que circulen hacia G3 utilizarán Pozanos 96, mientras que los que se dirijan al centro pararán en la acera de enfrente. Las líneas 4 y 13 conservarán también la parada situada junto al hospital cuando circulen en dirección a Divino Valles.

Los cambios tendrán distinto alcance según el día de la semana. Las líneas 7, C1 y C2 solo prestan servicio los días laborables, mientras que la línea 22 circula los sábados, domingos y festivos. La parada interior del HUBU permanecerá anulada hasta que finalicen las obras, sin una fecha concreta para recuperar el recorrido habitual.