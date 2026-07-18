Burgos vuelve a latir con 'la Roja': la gran final, en pantalla gigante, desde la Plaza Mayor

Último encuentro en la Plaza Mayor de Burgos para respaldar masivamente a la Selección Española. La gran final del Mundial frente a Argentina a este domingo volverá a congregar a cientos de personas en una cita histórica que se proyectará, como en anteriores partidos, en pantalla gigante.

La iniciativa da continuidad al compromiso adquirido por la alcaldesa, Cristina Ayala, de habilitar este espacio para todos los encuentros de 'la Roja' a partir de los cuartos de final. Una promesa que comenzó a materializarse frente a Bélgica y que tuvo continuidad en la semifinal contra Francia. Dos noches de enorme emoción y los nervios a flor de piel en las que las que el casco histórico de la ciudad cambió su habitual trasiego por una marea de camisetas rojas y gargantas entregadas al mismo objetivo.

El primer gran capítulo llegó en el duelo de cuartos. La resistencia belga mantuvo en vilo a una Plaza Mayor que vivió cada ocasión con el corazón encogido. Todos los allí presentes contuvieron el aliento hasta el minuto 88, cuando Mikel Merino firmó el tanto que clasificó a los de Luis Fuentes para su segunda semifinal mundialista. Un golazo que, sin duda, supo a gloria.

La escena volvió a repetirse el pasado martes. Esta vez, con menos sufrimiento y mucha más exhibición. La Selección superó con autoridad a la Francia de Kylian Mbappé y el clamor de la afición resonó más allá de la Plaza Mayor. 16 años, que se dice pronto, esperando una final que los más jóvenes allí reunidos no llegaron a ver en directo.

Visto el éxito de las anteriores convocatorias, el Ayuntamiento volverá a desplegar su gran pantalla para el choque contra la siempre correosa Argentina de Lionel Scaloni. A partir de las 21 horas, los espectadores tendrán 90 minutos por delante -como mínimo- para disfrutar de un partido inolvidable pase lo que pase. Y si pasa lo que tiene que pasar, se da por sentado que la fiesta se prolongará en la fuente de los delfines de plaza España.