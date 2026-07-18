El Festival Internacional de Folclore encara su recta final dando lo mejor de sí mismo

Publicado por Rafael Pereda Burgos Creado: Actualizado:

El Festival Internacional del Folclore de Burgos afronta este sábado su recta final poniendo de manifiesto su elevada capacidad de convocatoria tanto dentro como fuera de la ciudad. Desde su arranque el martes, la cita ha reunido a agrupaciones de Europa, América y África dispuestas a ensalzar sus raíces a pie de calle.

La penúltima jornada comenzó el viernes al mediodía en el paseo del Espolón con el taller Baila con nosotros, a cargo del Conjunto Folclórico Železiar de Eslovaquia, que llamó la atención del público desde los primeros compases. A continuación, tomaría el relevo Inenton Gefpa'go, de Isla Guam, en la sesión de Músicas y canciones del Mundo. Un intenso viaje sonoro desde el Pacífico hasta Burgos para demostrar que la cultura no entiende de fronteras.

Ya por la tarde, tendría lugar uno de los eventos más relevantes y emotivos del festival. Todos a una, los grupos participantes desfilaron por el casco histórico bajo la atenta mirada del público, cuya expectación siempre suma un plus de calidad al evento. La comitiva partió a las 20 horas del Teatro Principal, dejando atrás el Palacio Provincial y el paseo del Espolón hasta llegar al Arco de Santa María.

Una vez conquistada la plaza del Rey San Fernando, a los pies de la Catedral, las agrupaciones siguieron deleitando al público por las calles más emblemáticas del casco histórico hasta culminar en la plaza de San Juan. Todo un espectáculo, sin duda, que cosechó aplausos durante todo el recorrido.

Aún quedaba el plato fuerte de la jornada, con permiso del desfile. A las 21 horas, con el sol cayendo poco a poco, daba comienzo el tradicional pase de los grupos por el escenario del festival. Acto seguido, los asistentes disfrutaron de las actuaciones del grupo folclórico Villa de Alhama (Murcia), Danzas, Ritmo y Color (Venezuela) y Železiar. En calidad de anfitriones, los Amigos de la Dulzaina demostraron con creces que la cultura burgalesa mantiene intacto su arraigo.

Despedida a lo grande

Toca despedir el Festival Internacional de Folclore como se merece. Y nada mejor que retomar el taller Baila con nosotros, a las 12 de la mañana con el grupo de Isla de Guam en el Espolón llevando las riendas. En cuanto a Músicas y canciones del Mundo, será Villa de Alhama quien tenga el honor de cerrar el ciclo.

No sería lo mismo este festival sin su broche de oro. De nuevo en la plaza de San Juan, los representantes de Isla Guam, Venezuela, Eslovaquia, Turquía, Chile y Murcia engrandecerán el carácter multicultural de uno de los grandes hitos musicales en el calendario burgalés. Tampoco faltarán la Asociación de Danzas Estampas Burgalesa y los Gigantillos, que ostentarán el honor de reivindicar las raíces sonoras y etnográficas de la ciudad durante la ceremonia de clausura.