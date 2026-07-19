La UBU, preparada para recibir a la primera promoción de Medicina

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La Universidad de Burgos encara la recta final de los preparativos para recibir en septiembre a los primeros estudiantes del Grado en Medicina. Mientras avanzan las obras de adecuación del Hospital Divino Valles, la docencia arrancará en las instalaciones provisionales en el Hospital Militar cuyas obras van según lo previsto.

El equipamiento de los laboratorios ya ha sido adquirido, aunque todavía no se ha instalado debido a los últimos trabajos de acondicionamiento del edificio. «A finales de este mes estarán listos los laboratorios de Anatomía y Disección. El equipamiento ya está disponible y solo falta instalarlo. También estamos ultimando la osteoteca, especialmente todo lo relacionado con la colección ósea, pero estará completamente operativa antes del inicio del curso», explica María Ángeles Martínez.

Los laboratorios, ubicados en el ala este del Pabellón 2, han supuesto el principal reto de esta primera fase de implantación. El espacio, concebido inicialmente para despachos, se ha transformado en un complejo docente con una zona húmeda destinada a Anatomía y Disección y otra seca dedicada a la osteoteca y al almacenamiento del material anatómico.

La dotación de estas instalaciones requiere una planificación especialmente cuidadosa. El centro dispondrá de una cámara frigorífica con capacidad para 12 cuerpos destinados a la docencia. Para su puesta en marcha, la Universidad de Burgos trabaja conjuntamente con la Universidad Complutense de Madrid, tras visitar su Centro de Donación de Cuerpos, y con la Universidad de Valladolid. Las clases del primer curso se desarrollarán en el Aulario I, donde se concentrará la actividad docente durante esta primera etapa.

Un grado muy práctico

El nuevo Grado en Medicina se estructura en seis cursos y 360 créditos, con una clara orientación hacia la formación práctica. El plan incorpora 72 créditos de prácticas clínicas, que comenzarán en tercer curso mediante un hospital virtual y formación médico-quirúrgica.

A ello se suman contenidos relacionados con la medicina de precisión y personalizada, la aplicación de la inteligencia artificial al ámbito sanitario y un itinerario específico destinado a reforzar la formación en Atención Primaria. Otra de las señas de identidad del grado será su vinculación con la Evolución Humana, una de las principales áreas de especialización de la Universidad de Burgos y en la que la institución se ha consolidado como un referente nacional.