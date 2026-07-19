Hospitalizado un motorista tras un accidente a las afueras de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un motoristas de mediana edad resultó herido este domingo a raíz de un accidente de tráfico a las afueras de Burgos. El suceso, según detalla el 112, tuvo lugar minutos después de la 1 de la madrugada en el kilómetro 17 de la carretera BU-800, en el paseo de los Pisones.

De acuerdo a la información recabada, el herido circulaba por la vía cuando colisionó con un turismo. Debido al impacto, salió despedido. Nada más recibir el aviso, la sala de operaciones del 112 trasladaba inmediatamente la incidencia a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil.

Después de atender al herido in situ, el personal sanitario acabaría trasladándole al Hospital Universitario de Burgos (HUBU).