El PSOE mueve ficha: Aitana Hernando repetirá en Miranda y Temiño será el candidato en Burgos

El PSOE reúne al Comité Federal, máximo órgano entre congresos. El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, encabeza la delegación autonómica. En la imagen junto a Daniel de la Rosa, Nuria Rubio y Fran Díaz.Juan Lázaro

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El PSCyL afronta una operación ‘renove’ de gran parte de sus candidatos a las alcaldías de las capitales y principales municipios de la Comunidad. De momento, repetirán las alcaldesas de Palencia y Miranda de Ebro, Miriam Andrés y Aitana Hernando, respectivamente. Se estrenará en las elecciones el regidor de Soria, Javier Antón, mientras las dudas se mantienen en León, la principal ciudad gobernada por los socialistas.

Fuentes del PSOE explican a Ical que la mayoría de los procesos internos de primarias para las elecciones del 23 de mayo de 2027 se sustanciarán en la convocatoria de septiembre, cuyas fechas todavía no han sido fijadas por la Ejecutiva Federal, si bien en León, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo utilizarán la ‘ventana’ de noviembre.

En el caso de la Agrupación Socialista de León capital, su secretario general y alcalde, José Antonio Diez, ha expresado su disposición a ser de nuevo candidato, aunque la dirección provincial ha manifestado su rechazo por su actitud hacia el proyecto socialista. No obstante, fuentes del PSOE reconocen que será “complicado” que haya primarias, aunque otras las dan por seguro dada la situación interna.

De acuerdo a las bases aprobadas por el Comité Federal, máximo órgano entre congresos, en los municipios con más de 20.000 habitantes donde el PSOE gobierne, el proceso de primarias deberá estar autorizado por la Comisión Federal de Listas y avalado por más del 50 por ciento de la militancia de esa agrupación. Es decir, tendrían que pedir la consulta la mitad más uno de los militantes de un censo superior a los 800 afiliados y autorizarlo Ferraz.

El candidato, en caso de celebrarse primarias, deberá reunir entre un 15 y un 20 por ciento del total de la militancia, afiliación directa y Juventudes Socialistas. Tras proclamarse como tal, si hubiera más de un aspirante, se celebrará una jornada de votación, con la posibilidad de segunda vuelta.

Las incógnitas también se extienden a Valladolid, donde tres nombres suenan con fuerza. Por un lado, el de su portavoz municipal, Pedro Herrero, que no ha aclarado sus planes, pero también el de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, secretaria de la Agrupación Municipal y exconcejala en el equipo de gobierno de Óscar Puente, quien se descartó en un inicio, aunque posteriormente ha dejado la puerta abierta.

La decisión final, según algunas fuentes, dependerá del criterio del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, que además es el líder provincial del PSOE. También, el partido debe confirmar o renovar a los candidatos de Arroyo de la Encomienda, Medina del Campo y Laguna de Duero, donde se prevé la continuidad de Yolanda Lanza, portavoz municipal y secretaria de la Agrupación.

En Ponferrada (León), el PSOE prevé primarias en noviembre y espera que se presente el exalcalde Olegario Ramón, actual secretario municipal y presidente del Consejo Comarcal. Las de 2027 serían, si continúa como candidato, sus terceras elecciones tras las de 2019 y 2023, cuando ganó pero un pacto lo envió a la oposición.

El que sí repetirá como candidato a la Alcaldía de Zamora es David Gago, secretario local del PSOE, que además es concejal de Promoción Económica y Protección Ciudadana. También en el PSOE creen que Clara Martín, exalcaldesa y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Segovia, será la cabeza de cartel en 2027, tras entrar hace un año en la Ejecutiva Federal.

Cambios

El PSOE de Ávila renovará la candidatura socialista al Ayuntamiento de la capital, tras los “batacazos” cosechados por la actual portavoz Eva Arias en 2023 y por su predecesora Yolanda Vázquez en 2019, según fuentes del partido. La formación, que fue tercera fuerza política con cuatro concejales y un 15,4 por ciento de los votos, está buscando un perfil que les permita mejorar los resultados y acceder al gobierno de la capital a través de un acuerdo con Por Ávila.

Se espera también una transición “tranquila” en Burgos, donde Josué Temiño dará el relevo al exalcalde Daniel de la Rosa, secretario de Organización del PSCyL y procurador en las Cortes. También, la concejala socialista Amparo Simón será casi seguro la candidata en Aranda de Duero, en sustitución de Ildefonso Sanz, pues además es la secretaria local.

Otro de los cambios previstos se producirá a partir de septiembre en Salamanca, donde los socialistas no han logrado gobernar desde 1995. Tras la retirada de José Luis Mateos, la actual portavoz socialista y secretaria de la Agrupación ‘Jaime Vera’, María Sánchez, será presumiblemente la candidata a la Alcaldía. Precisamente, fue la única ciudad donde hubo primarias hace cuatro años entre Mateos y Soledad Murillo, que se saldó con una victoria para él.

Finalmente, un cambio obligado se producirá en San Andrés del Rabanedo (León), feudo socialista ahora gobernado por la UPL, donde Benjamín Fernández, actual procurador, no será el candidato. El partido prevé primarias para el mes de noviembre en el tercer municipio de la provincia leonesa.