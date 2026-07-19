El apoyo burgalés a la selección española deja pequeña la plaza Mayor

Las omnipresentes camisetas rojas que durante todo el día fueron testimonio de la ilusión por la final del mundial de fútbol en las calles burgaleses fueron confluyendo a la hora del partido en una auténtica marea con los colores de España que copaba la plaza mayor de Burgos.
Cientos de burgaleses se presentaron ante una cita con la historia para la selección española para ser testigos de la emoción del fútbol. Familias enteras, multitud de jóvenes de ambos sexos en pandilla para ver a España en una final del mundial. Muchos de ellos no habían nacido cuando España ganó su primera estrella en 2010 y otros eran tan niños que no lo recuerdan.
Sí que lo tienen fresco en la memoria los muchos mayores que desafiaron a la climatología para gozar del ambiente del partido. Porque la victoria ante Argentina era importante, pero también vivir esa sensación de compartir con amigos, con desconocidos, con vecinos burgaleses la emoción del fútbol.
La plaza mayor se quedó pequeña y los más rezagados más que ver el partido, escucharon desde el fondo los ‘uy’ y los ‘ay’ de las oportunidades de cada equipo. Pero no por eso se vació la plaza y los más valientes se conjuraban para preparar la habitual celebración en la Fuente de los Delfines.
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada
Burgos vive la final del Mundial en una Plaza Mayor abarrotada