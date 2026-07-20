Burgos reunirá a 400 expertos de todo el mundo en el mayor congreso europeo sobre evolución humana

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Burgos reunirá del 16 al 20 de septiembre a cerca de 400 investigadores de todo el mundo con motivo de la XVI edición del congreso anual de la European Society for the Study of Human Evolution (ESHE), considerado uno de los principales encuentros científicos internacionales dedicados al estudio de la evolución humana. El evento, organizado por el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh), ya ha batido el récord histórico de comunicaciones científicas presentadas en las dieciséis ediciones celebradas hasta la fecha.

Así lo anunciaron hoy la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y la directora del Cenieh, María Martinón-Torres, quienes destacaron que la elección de Burgos supone un reconocimiento al ecosistema científico formado por los yacimientos de Atapuerca, el propio Cenieh y el Museo de la Evolución Humana (MEH).

Ayala subrayó que la celebración del congreso "vuelve a poner a Burgos en el mapa de la evolución humana mundial" y consideró que la designación de la ciudad es fruto de "décadas de investigación, excelencia científica y un ecosistema único" que sitúa a Burgos entre los referentes internacionales en este ámbito.

La regidora puso en valor la combinación entre investigación, patrimonio y divulgación que representa el "tridente" formado por Atapuerca, el Cenieh y el Museo de la Evolución Humana, al tiempo que destacó el apoyo municipal, a través de Promueve Burgos, para proyectar la ciudad como sede de congresos internacionales y mostrar la calidad de sus infraestructuras congresuales.

Por su parte, Martinón explicó que las inscripciones de asistencia continúan abiertas, aunque ya superan ampliamente las 300 personas, el mayor número registrado por la ESHE desde su creación. En estos momentos está prevista la celebración de 46 presentaciones orales en formato pódium, 33 comunicaciones breves tipo 'PechaKucha' y alrededor de 205 pósteres científicos, cien más de los habituales en este congreso.

La directora del Cenieh avanzó que las investigaciones abarcarán disciplinas como paleoantropología, paleontología, arqueología, genética, paleoclima, geología o biología molecular, aunque el programa definitivo se hará público en los próximos días tras finalizar el proceso de evaluación científica.

Atapuerca

Martinón confirmó que las investigaciones desarrolladas en Atapuerca tendrán una presencia destacada durante el congreso, con trabajos sobre Homo antecessor, la Sima del Elefante, la Sima de los Huesos, Gran Dolina y otros yacimientos de la sierra burgalesa, además de estudios sobre fauna, reconstrucciones ambientales y evolución de especies como los osos.

En su caso, presentará una investigación centrada en contextualizar los hallazgos de Atapuerca con los estudios que el Cenieh desarrolla en Asia, especialmente en China, para analizar el papel de los yacimientos burgaleses en la reconstrucción de la evolución humana a escala mundial.

El congreso comenzará el 16 de septiembre con una conferencia inaugural abierta al público que pronunciará el codirector de Atapuerca e investigador ad honorem del Cenieh, José María Bermúdez de Castro, en el Fórum Evolución.

Las sesiones científicas se desarrollarán entre los días 17 y 19 en el mismo recinto, mientras que el programa incluirá también visitas gratuitas al Museo de la Evolución Humana y al Cenieh para los congresistas, un pase del documental ‘El valle de los neandertales’ y una cena de clausura en el propio museo. Como actividad opcional, el día 20 se organizarán visitas a los yacimientos de Atapuerca, que ya han completado las más de 200 plazas inicialmente previstas y cuya capacidad estudia ampliar la organización.

Martinón aseguró que Burgos será durante esos días "el mundial de la evolución humana" y defendió que la ciudad cuenta con todos los elementos necesarios para convertirse en el epicentro internacional del debate científico sobre los orígenes de la humanidad. "Antes éramos nosotros los que teníamos que desplazarnos para discutir y conocer los avances. Ahora somos nosotros quienes recibimos al mundo y nos convertimos en ese foro internacional", concluyó.