La batalla legal por el incendio de las cocheras tardará «años» en resolverse

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos lidiará en los tribunales para intentar paliar el inevitable y millonario desembolso al que debe hacer frente tras el incendio de las cocheras municipales de autobuses el pasado mes de abril. La clave reside en que el fuego se inició en un vehículo de renting, propiedad de una Unión Temporal de Empresas (UTE). Aun así, el vicealcalde, Juan Manuel Manso, advirtió este lunes que «el final de esta película lo sabremos dentro de unos años».

Con optimismo no exento de cautela, Manso confía en que la investigación efectuada por la Policía Nacional, que corrobora lo que ya se sabía desde prácticamente el primer momento, juegue a favor del Ayuntamiento en el juzgado. De hecho, cree que este factor tan sumamente determinante «nos coloca en una mejor posición en cuanto a la reclamación de daños».

Mientras tanto, el equipo de Gobierno continúa inmerso en la recuperación paulatina de las instalaciones de la carretera Poza. Según César Barriada, concejal responsable del Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes (SMyT), la retirada del fibrocemento presente en las cocheras encara su «fase final» tras algo más de un mes de intervención. Tan solo faltaría rematar la actuación en las dependencias no afectadas por el incendio y, en principio, el proyecto concluirá en poco más de una semana.

Manso, por su parte, aseguró que los trabajos de demolición avanzan «a toda velocidad», tanto que prácticamente ya ha finalizado la intervención en la zona «irrecuperable». Así las cosas, da por sentado que las obras terminarán antes de lo contemplado en el contrato (seis meses).

En cuanto a la adecuación de la parcela anexa a las cocheras, señaló que ya se ha procedido a la retirada de elementos pertenecientes a Aguas Burgos debido a que «ahora tenemos más autobuses que antes». Asimismo, insistió en que «los talleres son vitales para la flota» porque actualmente solo se dispone de un único carril de mantenimiento cuando lo ideal sería contar con dos.

Otro asunto relacionado con los autobuses abordado esta misma tarde en el Consejo de Administración del SMyT fue la dación de cuentas del contrato de mantenimiento, por valor de 639.000 euros, para los 40 buses cedidos por el Ayuntamiento de Madrid y el minibus de Segovia. Según indicó Barriada, se ha fijado un precio de 0,62 euros por kilómetro y un tope máximo de 3.000 euros para reparaciones. A mayores, las intervenciones no recogidas sobre el papel conllevarían un coste de 55 euros la hora.

Por otro lado, el edil ‘popular’ destacó el incremento progresivo de pasajeros en la línea 19 que conecta la plaza de Mío Cid con el polígono de Villalonquéjar. Hasta el punto de pasar de 82.000 usuarios en su primer año de recorrido (2021) a más de 62.000 en lo que llevamos de ejercicio. Por lo tanto, se presupone que esta ruta batirá un nuevo récord tal y como ha venido sucediendo desde su puesta en marcha.