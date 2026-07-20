Dos atropellos en Burgos y seis heridos en Aranda tras una colisión múltiple
Solicitan asistencia sanitaria para el conductor de un patinete después de chocar con otro en la avenida Constitución
Dos atropellos en Burgos este lunes, afortunadamente sin graves consecuencias para las víctimas, en tan solo ocho horas. El primero, minutos antes de las 9 de la mañana, se produjo a la altura del número 41 de la calle Madrid y se saldó con un hombre herido. En este caso, no fue arrollado por un turismo sino por una bicicleta y requirió asistencia sanitaria al sufrir un fuerte golpe en la cara.
El segundo atropello tendría lugar en torno a las 17:08 horas en la calle Cascajera a la altura del Coliseum. El herido, un menor de edad, fue arrollado por un turismo y manifestó dolor en la cadera. Nada más recibir el aviso, la sala de operaciones del 112 trasladó la incidencia a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y al Sacyl.
No fueron los únicos accidentes registrados a lo largo de la jornada. Según detalla el 112, la colisión entre dos vehículos en el número 15 de la avenida de Burgos, en Medina de Pomar, causó lesiones a un varón en el pecho y la cabeza. Por ello, se movilizó a la Policía Local de la localidad, a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias, que envió recursos para atenderle.
De nuevo en la capital, un nuevo aviso a las 15:13 horas alertaba de un choque entre dos patinetes eléctricos en las proximidades del número 14 de la avenida Constitución. Con la Policía sobre aviso y el Sacyl también en marcha, se acabó prestando asistencia sanitaria a un varón de mediana edad.
Tan solo cuarto de hora después, una colisión por alcance el kilómetro 2 de la carretera BU-925, Aranda de Duero, arrojaría un balance de seis personas heridas: una mujer y cinco hombres.
Leves todos, según las primeras informaciones recabadas por el 112, fueron atendidos por facultativos del Sacyl con la Policía Local de la capital ribereña y la Guardia Civil presentes en el lugar del siniestro. Asimismo, la Policía solicitó la presencia de los Bomberos para proceder a la retirada de restos de los vehículos esparcidos por la calzada.