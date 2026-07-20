Dos atropellos en Burgos y seis heridos en Aranda tras una colisión múltiple

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Dos atropellos en Burgos este lunes, afortunadamente sin graves consecuencias para las víctimas, en tan solo ocho horas. El primero, minutos antes de las 9 de la mañana, se produjo a la altura del número 41 de la calle Madrid y se saldó con un hombre herido. En este caso, no fue arrollado por un turismo sino por una bicicleta y requirió asistencia sanitaria al sufrir un fuerte golpe en la cara.

El segundo atropello tendría lugar en torno a las 17:08 horas en la calle Cascajera a la altura del Coliseum. El herido, un menor de edad, fue arrollado por un turismo y manifestó dolor en la cadera. Nada más recibir el aviso, la sala de operaciones del 112 trasladó la incidencia a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y al Sacyl.

No fueron los únicos accidentes registrados a lo largo de la jornada. Según detalla el 112, la colisión entre dos vehículos en el número 15 de la avenida de Burgos, en Medina de Pomar, causó lesiones a un varón en el pecho y la cabeza. Por ello, se movilizó a la Policía Local de la localidad, a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias, que envió recursos para atenderle.

De nuevo en la capital, un nuevo aviso a las 15:13 horas alertaba de un choque entre dos patinetes eléctricos en las proximidades del número 14 de la avenida Constitución. Con la Policía sobre aviso y el Sacyl también en marcha, se acabó prestando asistencia sanitaria a un varón de mediana edad.

Tan solo cuarto de hora después, una colisión por alcance el kilómetro 2 de la carretera BU-925, Aranda de Duero, arrojaría un balance de seis personas heridas: una mujer y cinco hombres.

Leves todos, según las primeras informaciones recabadas por el 112, fueron atendidos por facultativos del Sacyl con la Policía Local de la capital ribereña y la Guardia Civil presentes en el lugar del siniestro. Asimismo, la Policía solicitó la presencia de los Bomberos para proceder a la retirada de restos de los vehículos esparcidos por la calzada.