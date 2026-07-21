ATA'26
La Atapuerca más desconocida: el nivel donde no hubo humanos, pero sí osos, rinocerontes e hipopótamos
Los investigadores analizan los niveles TD-3 y TD-4 de Gran Dolina para conocer cómo era el paisaje cuando comenzó a formarse la cueva, donde hibernaban osos y convivían rinocerontes, hipopótamos, ciervos y otros grandes mamíferos.
En Gran Dolina hay dos superficies de excavación. En la parte alta se excavan 80 metros cuadrado, prácticamente en extensión, el nivel de Homo antecessor. Abajo, en 30 metros cuadrados, ocho investigadores analizan palmo a palmo del suelo de la cueva de Gran Dolina. Son los niveles TD-3 y TD-4. “Son los primeros niveles que recogen el momento en el que se abrió la cueva y empezaron a entrar los materiales”, explica la coordinadora de la excavación en esta zona, Elena Santos.
Son niveles con una edad próxima al millón de años. El suelo de la cueva donde no hay rastro de fósiles humanos. “Los humanos en esta época no entraban en las cuevas, estarían muy cerca, probablemente en la entrada, pero aquí a penas hay registro siempre sale algún huesecillo con alguna marca de corte o sea que alguien hubo”, confirma. Lo que sí obtienen son restos de una gran diversidad de fauna. La zona tiene documentada la presencia de rinocerontes, caballos, bisontes, cérvidos de diferentes tipos y en campañas anteriores se recuperaron fósiles de hipopótamo. Además se han localizado los antepasados de hace un millón de años de la pantera europea y el lobo.
Una gran biodiversidad que atrajo a grupos de homínidos de diferentes especies, hasta seis se han documentado en los diferentes yacimientos desde hace 1,3 millones de años hasta la actualidad. Por eso, el equipo de TD-3 en Dolina trabaja en reconstruir el clima y la temperatura existente en esa época. A través de la microfauna, la fauna se sabe que había un clima templado-cálido, más húmedo en lo más bajo de Dolina, con bosques abiertosy praderas y zonas de agua permanente porque hay presencia de hipopótamos. Pero se quiere afinar más. Con estudios de polen e isótopos quieren aprovechar que “gracias a que estuvo circulando agua continuamente podemos hacer análisis para conocer la temperatura y como era el clima en ese momento”, sostiene Santos.
Ursus dolinensis tenía compañía
Este yacimiento es conocido por describir una especie, Homo antecessor, un poco más arriba. Pero también tiene una especie animal propia. Se trata de un antepasado del oso de las cavernas. Es Ursus dolinensis. De él se conservan restos de unos 30 a 35 individuos que utilizaba esta cueva como cubil de hibernación. “Es la primera población de osos de las cavernas que hibernaba”, recuerda. Pero no es el único.
En los estudios de paleoproteómica han determinado que hay más de uno. “Sabemos que hay dos osos, estamos trabajando en ello pero lo que está claro es que hay una población de osos de las cavernas que hibernan y estos otros que son más pequeños pero aún no sabemos quiénes”, explicó Santos. Morfológicamente se parece a dos especies que aún no se han encontrado en Europea por el momento.
En cuanto a los hallazgos que están apareciendo por el momento destaca una mandíbula completa de oso, una falange completa de un gamo grande y un ciervo de gran tamaño. Todos ellos de un millón de años. En el aspecto geológico y de formación de la cueva se trabaja en “entender bien el nivel td3, saber hasta dónde llegaba con precisión en esta zona” sobre la que, durante miles de años, se fue asentando la vida del exterior al interior porque si en los primeros niveles era un lugar de hibernación de osos y entrada de animales, 250.000 años después, ya era un campamento activo de grupos de homínidos algo que no dejaría de serlo durante miles de años hasta que la cueva se completó.