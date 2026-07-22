Cafelinos, el primer café con gatos de Burgos y uno de los pocos que hay en España.© TOMÁS ALONSO

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Cero ánimo de lucro. Cien por cien amor. Todo un año de gestiones e interminable papeleo. Una reforma que se alarga más de lo previsto. Nervios. Ilusión a raudales. Fe ciega en un proyecto pionero en Burgos. El primer café con gatos en la ciudad y uno de los pocos existentes en España. Su nombre, Cafelinos, es mucho más que un acertado juego de palabras. Concebido como hogar de acogida temporal, busca «fomentar las adopciones» con conciencia y conocimiento de causa. Sabiendo de antemano que el destino de cada minino será el mejor posible.

Elisa Martín lleva más de media vida trabajando con asociaciones animalistas. Peluquera y actriz, conoció este tipo de espacios, oriundos de Japón y después popularizados en todo el mundo, a través de las redes sociales. Quería aportar su granito de arena, más incluso de lo que ya lo hace, y se puso manos a la obra. No tardó en obtener el respaldo de su madre, Amparo, y de su pareja, David Oter. Los tres fundaron la Asociación Cafelinos y acaban de abrir las puertas de su establecimiento, en el número 22 de la calle Concepción, dispuestos a que cada uno de sus ‘inquilinos’ tenga una nueva oportunidad el día de mañana.

Los tres gatos que ahora mismo habitan Cafelinos provienen de Proanbur, entidad con la que Elisa colabora desde hace más de dos décadas. «A Villa le fuimos a recoger a Villafuertes. Es súper manso y tranquilo». No hace falta que lo diga porque se ve a la legua, tanto que no duda en acomodarse en el regazo de quien escribe como si nos conociéramos de toda la vida.

Villa residía junto a una familia que, por lo que le consta a David, «se marchó y le dejaron en la calle». También abandonaron a Menta, que llegó un día de tormenta y se muestra mucho más tímida que su compañero. Es curioso, apunta David, porque «han estado en la misma casa, han vivido la misma historia, el mismo maltrato y cada uno se lo ha tomado de una manera diferente».

Por último tenemos a Niebla, el más pequeño y un «trasto» al que los promotores de Cafelinos no tardaron en coger cariño. Igual que a todos, aunque habrá gatos que requieran mayor atención por las circunstancias a las que se hayan tenido que enfrentar previamente. «Asumimos que vamos a ver este tipo de historias 300.000 veces», advierte Elisa a sabiendas de que «no todas van a ser bonitas». Las habrá muy tristes, trágicas incluso. Lo importante, en cualquier caso, es que «tengan un final feliz».

A la hora de promover las adopciones, Cafelinos entrevistará a los candidatos con el objetivo de analizar si encajan en el perfil. No se trata de elegir un gato y llevárselo para casa. Nada más lejos de la realidad. Aparte, Proanbur deberá dar su visto bueno. En caso afirmativo, los futuros adoptantes se comprometen a abonar los gastos veterinarios sufragados anteriormente por la entidad. «Los mismos que tendrías que asumir si recoges a un gato en la calle», precisa David.

Conviene aclarar también que Cafelinos no es una cafetería como tal. Menos aún un negocio. Para afrontar los gastos que conlleva el alquiler del local y el mantenimiento de los felinos, las personas interesadas en visitar el establecimiento han de pagar 5 euros. Por ese precio, podrán permanecer una hora en el local y tomarse un café, agua, refrescos o zumos acompañados con pastas. Para acudir, es necesario reservar con antelación en la página web de la asociación porque el aforo está limitado a ocho personas. A mayores, se podrá adquirir merchandising o contribuir con el proyecto a través de la plataforma Teaming o vía PayPal.

«Hemos tenido que aprender de todo y lo hemos sacado adelante como hemos podido», reconoce David mientras Elisa detalla que prácticamente todo el mobiliario es reciclado. La idea, en principio, es abrir de 10 de la mañana a 7 de la tarde. «Un poco locura, pero lo iremos viendo». En paralelo, se impartirán talleres sobre convivencia y se ofrecerán servicios de terapia con felinos. Todo sea por el bienestar de esos gatos a los que una mano amiga salvó en su momento y a los que otra, aún por conocer, les brindará un hogar -dulce hogar- definitivo.