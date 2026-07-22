Cepyme e ITCL Centro Tecnológico impulsan en Burgos el crecimiento estratégico de las pymes de Castilla y León

Un momento del encuentro mantenido por CEPYME e ITCL para reforzar el crecimiento de las empresas castellano y leonesas.ECB

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La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) e ITCL Centro Tecnológico reunieron ayer en Burgos a una decena de empresas de Castilla y León integradas en la iniciativa Cepyme500 para abordar los retos del crecimiento empresarial y compartir estrategias orientadas a consolidar modelos de negocio más competitivos, innovadores y sostenibles.

La jornada, celebrada en las instalaciones del centro tecnológico burgalés, combinó una sesión de trabajo con una visita a sus dependencias, donde los asistentes conocieron algunos de los proyectos que ITCL desarrolla junto al tejido empresarial en ámbitos como la inteligencia artificial, la digitalización industrial, la ciberseguridad, la robótica, la eficiencia energética y la industria inteligente.

Durante la apertura del encuentro, la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, defendió que "el crecimiento empresarial no es fruto de la inercia, sino de la capacidad de tomar decisiones estratégicas acertadas en el momento oportuno". Asimismo, destacó que apoyar a las pequeñas y medianas empresas contribuye a fortalecer la economía y el territorio. "Cuando hablamos de apoyar a las pymes, no estamos hablando solo de economía. Estamos hablando de cohesión social, de equilibrio territorial, de oportunidades y de país; de empresas que no solo generan riqueza, sino que sostienen territorios y garantizan el bienestar de los ciudadanos", afirmó.

En este sentido, De Miguel incidió en la necesidad de facilitar a las empresas el acceso al conocimiento, la innovación y el acompañamiento especializado para afrontar un entorno cada vez más exigente. "Es esencial que las pymes puedan contar con tecnología, soluciones eficaces y herramientas que les permitan transformar sus desafíos en oportunidades reales de mejora y crecimiento", añadió.

La sesión de trabajo corrió a cargo del apoderado general de ITCL Centro Tecnológico, José María Vela, quien planteó una reflexión sobre el crecimiento empresarial bajo la premisa de "crecer mejor, no solo crecer".

Las empresas participantes, integradas en el proyecto CEPYME500 por mantener un crecimiento superior al 15 por ciento durante tres ejercicios consecutivos, analizaron aspectos como la planificación estratégica, la capacidad de las organizaciones para asumir ese crecimiento y la necesidad de anticiparse a las dificultades derivadas de la expansión.

Durante su intervención, Vela expuso los errores más frecuentes que afrontan las pymes cuando crecen sin una estrategia definida y presentó la metodología que ITCL desarrolla junto a Cepymepara acompañar a los equipos directivos en este proceso. El modelo permite evaluar la situación de la empresa, identificar oportunidades de crecimiento acordes con sus capacidades, establecer prioridades, analizar riesgos y definir una hoja de ruta para la toma de decisiones.

"El mejor resultado de este proceso es mejorar la calidad de las decisiones que determinarán el futuro de la empresa", aseguró Vela.

La metodología, aplicada por ITCL desde hace más de quince años en empresas de distintos sectores, persigue que el crecimiento se apoye en una estrategia basada en el conocimiento, la innovación y la mejora continua.

La jornada concluyó poniendo de relieve la importancia de reforzar la colaboración entre organizaciones empresariales y centros tecnológicos para acercar la innovación a las pymes y favorecer un crecimiento acompañado de una mayor competitividad, resiliencia y capacidad de adaptación.