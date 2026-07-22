Rescatan a un joven atrapado en su coche tras chocar contra unas vallas en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un joven resultó herido en la noche del martes tras un aparatoso accidente de tráfico a las afueras de Burgos; concretamente, en el parque Europa a la altura de la calle Calleja y Zurita.

El siniestro se produjo minutos antes de las 10 de la noche. Según detalla el 112, el herido se salió de la vía y el turismo en el que circulaba acabó chocando contra unas vallas. Debido al impacto, quedó atrapado en el interior del vehículo y se requirió la presencia de los Bomberos para proceder a su rescate.

La sala de operaciones del 112 también movilizó a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió una UVI móvil. Finalmente, el joven acabó siendo trasladado al Hospital Universitario de Burgos (HUBU).