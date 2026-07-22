Rescatan a un joven atrapado en su coche tras chocar contra unas vallas en Burgos
La víctima acabó siendo trasladada al HUBU en UVI móvil después de su excarcelación
Un joven resultó herido en la noche del martes tras un aparatoso accidente de tráfico a las afueras de Burgos; concretamente, en el parque Europa a la altura de la calle Calleja y Zurita.
El siniestro se produjo minutos antes de las 10 de la noche. Según detalla el 112, el herido se salió de la vía y el turismo en el que circulaba acabó chocando contra unas vallas. Debido al impacto, quedó atrapado en el interior del vehículo y se requirió la presencia de los Bomberos para proceder a su rescate.
La sala de operaciones del 112 también movilizó a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió una UVI móvil. Finalmente, el joven acabó siendo trasladado al Hospital Universitario de Burgos (HUBU).