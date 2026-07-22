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Rescatan a un joven atrapado en su coche tras chocar contra unas vallas en Burgos

La víctima acabó siendo trasladada al HUBU en UVI móvil después de su excarcelación

Archivo - Foto de archivo de una ambulancia del Sacyl.

Archivo - Foto de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

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Un joven resultó herido en la noche del martes tras un aparatoso accidente de tráfico a las afueras de Burgos; concretamente, en el parque Europa a la altura de la calle Calleja y Zurita

El siniestro se produjo minutos antes de las 10 de la noche. Según detalla el 112, el herido se salió de la vía y el turismo en el que circulaba acabó chocando contra unas vallas. Debido al impacto, quedó atrapado en el interior del vehículo y se requirió la presencia de los Bomberos para proceder a su rescate. 

La sala de operaciones del 112 también movilizó a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió una UVI móvil. Finalmente, el joven acabó siendo trasladado al Hospital Universitario de Burgos (HUBU)

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