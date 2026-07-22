El PSOE defiende el uso del burkini si su material es apto como prenda de baño

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La prohibición del burkini en las piscinas municipales de Burgos carece de sentido, a juicio del PSOE, al no existir normativa estatal o autonómica alguna que contravenga su utilización. El único veto, en cualquier caso, podría darse si el material del que está hecho no se ajusta a las características necesarias para considerarse una prenda de baño. Por lo tanto, los socialistas tienen clara su postura, que confronta de pleno con la del Partido Popular y Vox tras la expulsión de varias mujeres musulmanas, este verano, de instalaciones deportivas.

Según exponía este miércoles la edil socialista Sonia Rodríguez, no se puede restringir el acceso a las piscinas con burkini si la prenda en cuestión cumple con los requerimientos de higiene y seguridad fijados en el reglamento de instalaciones deportivas. Además, considera que el uso de esta prenda, que tapa por completo el cuerpo de las mujeres, atenta contra el «derecho fundamental que garantiza la libertad religiosa, ideológica y de culto».

La regulación vigente, «similar al de instalaciones deportivas en toda España», limita únicamente el acceso con ropa y calzado deportivo «contrario a la modalidad que se practica». Así pues, cree que el PP ha generado un «debate estéril» que pretende «ocultar otros problemas». Por ejemplo, que «los vestuarios de las piscinas llevan sin desinfectarse desde el 4 de febrero» pese a registrarse aforos de 4.000 usuarios al día y 8.000 los fines de semana.

Aparte de considerar «extremadamente sorprendente» que los 'populares' pongan el foco sobre el burkini cuando sigue existiendo un déficit de personal en la Brigada de Plagas, Rodríguez acusó al PP de realizar una «interpretación torticera» del reglamento para intentar prohibir el uso de esta prenda. Algo que, en su opinión, «empaña la imagen de la ciudad trasladando una impresión reaccionaria, retrógrada e intolerante».

Si el equipo de Gobierno decide prohibir el burkini en las piscinas, lo cual Rodríguez no tiene del todo claro, el PSOE no descarta la expulsión del Ayuntamiento del programa Municipios por la Tolerancia. Sea como fuere, el grupo socialista ha solicitado el nuevo documento, pendiente de modificación con el aval del PP y de Vox, para analizarlo en el próximo Consejo de Deportes. Sea como fuere, la edil cree que esta prenda podrá seguir utilizándose toda vez que se aclare «el error referente a la licra» que teóricamente impide su utilización.