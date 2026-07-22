Desarticulan una red especializada en la compraventa fraudulenta de coches de lujo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una operación conjunta de la Policía Nacional en Miranda de Ebro, Navarra y el País Vasco ha permitido la desarticulación de una presunta organización criminal especializada en la obtención fraudulenta, ocultación y posterior comercialización de vehículos de alta gama.

La investigación, todavía abierta, se ha saldado por el momento con la detención de seis personas en Vitoria, Pamplona y Algeciras. Además, se ha podido acreditar la existencia de una compleja red de operadores que integraría a más de una veintena de personas, con un entramado empresarial compuesto por, al menos, 16 sociedades mercantiles.

Las pesquisas realizadas apuntan a una compleja operativa mediante la cual obtenían vehículos de alta gama de forma fraudulenta, utilizando diversas sociedades y operadores con el fin de dificultar la trazabilidad de los bienes y de los flujos económicos asociados.

Según fuentes policiales, la operativa se basaba en la obtención fraudulenta de coches de lujo mediante contratos de arrendamiento y fórmulas comerciales bajo investigación. A continuación, se introducían en el mercado a través de sucesivas transmisiones entre distintos operadores económicos, generando una apariencia de legitimidad sobre la titularidad y procedencia de los bienes.

El operativo policial ha servido para recuperar nueve vehículos en Miranda, Madrid, Vitoria y Portugalete, evitando su desaparición del circuito legal y posibilitando su restitución a los legítimos perjudicados. El precio de todos estos coches supera los 1,3 millones de euros y el valor económico de los hechos investigador podría sobrepasar los 5 millones.

La recuperación de los activos investigados ha contado con la colaboración de la Guardia Civil, que cooperó en diversas diligencias operativas dirigidas a la localización, aseguramiento y recuperación de los vehículos objeto de investigación.

Los agentes continúan practicando diligencias para identificar a todos los integrantes de la estructura, la localización de nuevos vehículos afectados, la reconstrucción completa de los movimientos económicos y la determinación de las responsabilidades individuales que pudieran corresponder a cada uno de los investigados.

La operación sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones ni la práctica de nuevas actuaciones policiales y judiciales en las próximas semanas.