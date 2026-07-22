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Desarticulan una red especializada en la compraventa fraudulenta de coches de lujo

La organización actuaba en Miranda de Ebro y otros puntos del país. El valor de los vehículos recuperados supera los 1,3 millones de euros

Recuperación, por parte de la Policía Nacional, de coches de alta gama obtenidos de manera fraudulenta.

Recuperación, por parte de la Policía Nacional, de coches de alta gama obtenidos de manera fraudulenta.POLICÍA NACIONAL

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Una operación conjunta de la Policía Nacional en Miranda de Ebro, Navarra y el País Vasco ha permitido la desarticulación de una presunta organización criminal especializada en la obtención fraudulenta, ocultación y posterior comercialización de vehículos de alta gama.

La investigación, todavía abierta, se ha saldado por el momento con la detención de seis personas en Vitoria, Pamplona y Algeciras. Además, se ha podido acreditar la existencia de una compleja red de operadores que integraría a más de una veintena de personas, con un entramado empresarial compuesto por, al menos, 16 sociedades mercantiles.

Las pesquisas realizadas apuntan a una compleja operativa mediante la cual obtenían vehículos de alta gama de forma fraudulenta, utilizando diversas sociedades y operadores con el fin de dificultar la trazabilidad de los bienes y de los flujos económicos asociados.

Según fuentes policiales, la operativa se basaba en la obtención fraudulenta de coches de lujo mediante contratos de arrendamiento y fórmulas comerciales bajo investigación. A continuación, se introducían en el mercado a través de sucesivas transmisiones entre distintos operadores económicos, generando una apariencia de legitimidad sobre la titularidad y procedencia de los bienes.

El operativo policial ha servido para recuperar nueve vehículos en  Miranda, Madrid, Vitoria y Portugalete, evitando su desaparición del circuito legal y posibilitando su restitución a los legítimos perjudicados. El precio de todos estos coches supera los 1,3 millones de euros y el valor económico de los hechos investigador podría sobrepasar los 5 millones. 

La recuperación de los activos investigados ha contado con la colaboración de la Guardia Civil, que cooperó en diversas diligencias operativas dirigidas a la localización, aseguramiento y recuperación de los vehículos objeto de investigación.

Los agentes continúan practicando diligencias para identificar a todos los integrantes de la estructura, la localización de nuevos vehículos afectados, la reconstrucción completa de los movimientos económicos y la determinación de las responsabilidades individuales que pudieran corresponder a cada uno de los investigados.

La operación sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones ni la práctica de nuevas actuaciones policiales y judiciales en las próximas semanas.

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