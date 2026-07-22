Menos abrazos y más precaución: la Policía alerta del auge de los 'hurtos amorosos' en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ha detectado durante las últimas semanas un incremento de las denuncias interpuestas en Burgos por los denominados 'hurtos amorosos', modalidad delictiva cuyas principales víctimas suelen ser personas de edad avanzada. Por ello, la persecución de esta clase de delitos se ha convertido en una prioridad dentro de la Comisaría Provincial.

Tal y como apuntan fuentes policiales, los afectados son, en su práctica totalidad, personas mayores que se encuentran solas en la vía pública realizando sus quehaceres diarios. En un momento dado, son abordados por desconocidos, generalmente mujeres, cuyo único objetivo es sustraerles los objetos de valor que llevan encima.

El conocido como 'hurto amoroso' o 'hurto cariñoso' debe su nombre al método empleado por los delincuentes. Aprovechan un acercamiento aparentemente afectuoso, con abrazos, besos, tocamientos o muestras de cercanía, para distraer a la víctima y apoderarse de sus joyas u otros objetos de valor sin que esta llegue a percatarse en ese momento.

La Policía advierte que, si la víctima opone resistencia, los autores pueden llegar a emplear cierta violencia para hacerse con el botín, tirando de cadenas, pulseras u otros efectos e incluso forcejeando si es necesario. Asimismo, investigadores recuerdan que la llegada del verano favorece este tipo de delitos. Básicamente, porque la ropa más ligera deja a la vista joyas y complementos e incrementa las oportunidades para los delincuentes.

Por norma general, estos robos siempre se cometen en grupo. Mientras una persona -casi siempre una mujer joven- se acerca a la víctima, gana su confianza y ejecuta el robo, uno o varios colaboradores permanecen en las inmediaciones, habitualmente a bordo de un vehículo, preparados para facilitar una rápida huida.

Los agentes de la Comisaría Provincial trabajan ya para esclarecer los hechos denunciados y destacan que la coordinación permanente entre las distintas unidades policiales de todo el país y el intercambio constante de información resultan fundamentales para identificar y poner a disposición judicial a los responsables de este tipo de delitos. De hecho, la Policía Nacional identificó a principios de mes a dos mujeres en Miranda de Ebro que se encuentran en busca y captura por estos mismos hechos.

Ante este repunte, la Policía insiste en extremar las precauciones y desconfiar de cualquier acercamiento inesperado de personas desconocidas que intenten establecer un contacto físico excesivamente cercano o muestren un afecto injustificado. Del mismo modo, se aconseja evitar exhibir de forma innecesaria joyas u otros objetos de valor, especialmente en el caso de las personas mayores al tratarse del colectivo más vulnerable y el principal objetivo de estos delincuentes.