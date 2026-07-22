Empresarias de Burgos nace para representar a directivas y profesionales

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Sonia Para será la presidenta y Débora Serrano, la vicepresidenta de la nueva entidad empresarial que nace en el seno de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE). Ambas serán la cabeza visible de Empresarias de Burgos, una nueva organización que representará a empresarias, directivas y profesionales de la provincia y trabajará para aumentar su participación en los órganos de decisión de las compañías.

Las dos directivas que se ponen al frente de la nueva asociación integrada en FAE proceden de la comarca de Pinares y desarrollan su actividad en sectores muy distintos. Sonia Para, natural de Quintanar de la Sierra y farmacéutica de formación, está vinculada a Piedras Naturales de Castilla, empresa familiar dedicada a la extracción, elaboración y comercialización de piedra arenisca, mientras que Débora Serrano, de Tolbaños de Arriba, impulsa Realserma Rural, un proyecto que ofrece servicios inmobiliarios en el medio rural y trabaja en la promoción, rehabilitación, consultoría, valoración y gestión de viviendas.

Podrán formar parte de esta nueva entidad las empresarias, trabajadoras autónomas, profesionales y directivas que ocupen puestos de dirección o alta responsabilidad en compañías de la provincia, además de las sociedades cuya propiedad, gestión o control efectivo recaiga en mujeres, siempre que estén integradas en la patronal burgalesa.

La nueva entidad apoyará la creación de empresas por parte de mujeres y el desarrollo profesional de quienes ya ocupan puestos de responsabilidad, al tiempo que tratará de aumentar su presencia en los órganos donde se adoptan las principales decisiones empresariales.

Ese trabajo se extenderá a la difusión del papel que desempeñan las mujeres en la economía burgalesa y a la creación de una red de colaboración que permita a empresarias y directivas compartir experiencias, establecer contactos profesionales y generar nuevas oportunidades de negocio.

La asociación prevé organizar programas de formación, encuentros empresariales, seminarios y actividades divulgativas, además de promover reuniones que faciliten el contacto entre sus integrantes. También impulsará iniciativas destinadas a despertar vocaciones femeninas en los sectores técnicos e industriales, donde la presencia de mujeres continúa siendo reducida.

Desde su sede en la Casa del Empresario, la nueva asociación desarrollará una actividad orientada a reforzar el papel de las mujeres dentro del tejido económico burgalés, favoreciendo una mayor presencia de empresarias y directivas en los espacios donde se toman decisiones y dando más visibilidad a su aportación al desarrollo de la provincia.

Empresarias de Burgos ejercerá asimismo la representación institucional de sus integrantes y defenderá sus intereses ante las administraciones públicas y otros organismos, una labor que desarrollará en colaboración con organizaciones empresariales y asociaciones de mujeres de dentro y fuera de la provincia.

La nueva organización se presentó en la Casa del Empresario con el presidente y el vicepresidente de FAE, Ignacio San Millán y Javier Herrán, junto a Sonia Para y Débora Serrano.ECB

La asociación se presentó este miércoles en la Casa del Empresario, donde Para y Serrano comparecieron junto al presidente y el vicepresidente de FAE, Ignacio San Millán y Javier Herrán, para explicar los objetivos y la hoja de ruta de un proyecto que aspira a convertirse en el referente provincial de las mujeres que dirigen empresas o desempeñan puestos de responsabilidad.

Empresarias de Burgos tendrá su sede en la propia Casa del Empresario y funcionará como una organización empresarial sin ánimo de lucro integrada en FAE. Su constitución amplía la estructura de la patronal con un espacio específico para las mujeres que dirigen negocios o desempeñan responsabilidades empresariales y responde a la intención de reforzar la representación sectorial y transversal de las empresas burgalesas.

FAE busca además que el peso creciente de las mujeres en la actividad económica tenga una presencia equivalente en los espacios de representación, influencia y toma de decisiones, con el propósito de favorecer unas empresas más competitivas y un tejido económico con mayor diversidad y capacidad de innovación.