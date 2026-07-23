El Ayuntamiento sanciona a Bicalia por dejar Bicibur con menos de la mitad de las bicicletas operativas

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno ha aprobado definitivamente la imposición de una sanción de 8.935 euros a la empresa Bicalia Gestión S.L. por los incumplimientos detectados en la prestación del servicio municipal de préstamo de bicicletas Bicibur. La penalización confirma que la concesionaria mantenía operativas menos de la mitad de las bicicletas previstas en el contrato y tenía fuera de servicio dos puntos de préstamo.

La portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, explicó que el principal incumplimiento detectado hacía referencia al número de bicicletas disponibles para los usuarios. El pliego del contrato establece que la empresa debía disponer de un total de 150 bicicletas, cifra que se incrementaba con la incorporación anual de otras 40 unidades. Sin embargo, en el momento de la inspección únicamente había 60 bicicletas operativas, lo que supone que faltaban alrededor de 90.

A ello se sumaba que dos de las estaciones del servicio permanecían inoperativas, concretamente las ubicadas en la estación de tren y en la Casa de Cultura de Gamonal.

Tras la apertura del correspondiente expediente sancionador, la empresa presentó alegaciones que han sido estimadas parcialmente, principalmente en cuestiones relacionadas con la pérdida de algunas bicicletas. No obstante, se ha mantenido prácticamente intacta la cuantía de la penalización económica, que inicialmente ascendía a 9.000 euros y que finalmente ha quedado fijada en 8.935 euros.

Ballesteros señaló que se trata de incumplimientos considerados «muy graves» dentro del propio contrato de concesión del servicio.

Preguntada por la posibilidad de compensar a los usuarios afectados por el mal funcionamiento de Bicibur, la portavoz municipal aseguró que no se tiene constancia en el Servicio de Movilidad y Transportes (Smyt) de ninguna baja de usuarios motivada por la situación provocada por la empresa adjudicataria. Tampoco se ha adoptado ninguna medida o actuación compensatoria hacia los usuarios por esta circunstancia.