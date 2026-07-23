Vox eleva a polémica mover "unos metros" los contenedores junto a la estación de autobuses

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Cual globo pinchado a medio inflar, la última denuncia pública de Vox en el Ayuntamiento de Burgos se deshinchó antes de tomar cuerpo. La queja en cuestión, trasladada por el portavoz de la formación, Fernando Martínez-Acitores, tenía como protagonista una hilera de contenedores situada junto a la estación de autobuses. El concejal mostró una imagen (muy similar a la que la portavoz de Podemos en el mandato anterior, Marga Arroyo, compartía en redes sociales ayer con idéntica intención) en la que se apreciaban estos elementos frente a la fachada del citado edificio, en la zona reservada al estacionamiento temporal. La estampa motivó el enfado de Acitores, que exigía la retirada inmediata de los contenedores al considerar que "invaden buena parte de la zona de carga y descarga de viajeros, generan molestias y ofrecen una imagen pésima para quienes llegan a la ciudad".

Aseguró que desconocía las razones que llevaban al Ayuntamiento a colocar los depósitos en este punto y dónde se ubicaban antes, hecho al que, tras conocer esta crítica, se aferraba el concejal responsable del área de Medio Ambiente, Carlos Niño, para afear a portavoz de Vox sus palabras.

Y es que la respuesta del equipo de Gobierno no tardó en llegar y rebajaba notablemente el alcance de la polémica. Niño negó que se tratara de una nueva ubicación, ni siquiera de un traslado desde otro punto de la ciudad, y reveló que los contenedores en cuestión simplemente se han movido "unos metros, de la derecha a la izquierda" de la salida de la estación. Por lo visto, y según confirma un rápido vistazo a Google Maps, siempre han estado en ese mismo tramo de la calle Miranda, ocupando idénticos metros de la zona de estacionamiento del edificio municipal. Según explicó el concejal, el cambio efectuado busca alejarlos del 'hostel' que antes tenían enfrente y situarlos "en un espacio donde no ocasionen molestias a ningún comercio" del entorno.

Martínez-Acitores, cabe entender que ignorando esta circunstancia, pidió devolver los contenedores a su emplazamiento anterior, en el que el problema referido en todo caso sería idéntico. Para Niño, tal polémica "infundada" significa que la decisión se critica "sin saber cuál era la situación previa".

Vox, por su parte, llegó más lejos en sus aseveraciones, pues acusó al PP de bloquear las proposiciones aprobadas en el Pleno en el mandato previo, ya que los contenedores de la polémica, a su juicio, dejan sin efecto una iniciativa promovida por su grupo para habilitar la zona de carga y descarga operativa junto a la estación de autobuses.