El portavoz de Vox en Burgos cree que es "prontísimo" para designar candidatos a las municipales

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Burgos, Fernando Martínez-Acitores, considera que es "prontísimo" para hablar de candidatos a las elecciones municipales de 2027 y asegura que, de momento, en su partido "no está decidido absolutamente nada" sobre quién encabezará la lista y optará a asumir la Alcaldía.

"En diez meses pueden ocurrir muchas cosas", zanja al respecto el edil, convencido de que hasta que dé comienzo la campaña electoral toca centrarse en fiscalizar la labor del equipo de Gobierno, al que acusó de mantener el consistorio burgalés "absolutamente paralizado".

Martínez-Acitores sostiene que la falta de contenido de los últimos plenos y de actividad en buena parte de los órganos municipales evidencia, a su juicio, la ausencia de iniciativa del Ejecutivo local. En este sentido, critica que la sesión plenaria de julio apenas incluyera asuntos de gestión y censuró que en agosto no vaya ni siquiera a celebrarse.

El portavoz de Vox vincula la situación con el retraso en la autorización del Ministerio de Economía para la operación de crédito prevista por Ayala. Así, advierte de que, si el visto bueno no llega hasta septiembre, y si, además, se obtiene con la recomendación de elaborar un plan económico-financiero, el margen para ejecutar inversiones antes del final del mandato será mínimo. "No va a haber inversiones, ni posibilidad de aprobar modificaciones de crédito", augura.

También lamenta la falta de avances en proyectos de relevancia como la reforma de El Plantío y reprochó al equipo de Gobierno que priorice las "campañas de marketing" frente a la gestión diaria y que no dé cumplimiento a las iniciativas aprobadas por el Pleno. Como ejemplo cita las posibles negociaciones sobre los eventos navideños de gran formato y la reforma del taller de la Policía Local, pues "ya hace una semana que se planteó la posibilidad de llegar a un acuerdo al respecto y no hemos recibido ni una llamada en estos días". Califica tal silencio como la muestra del "nulo" interés que el PP tiene por consensuar medidas en beneficio de los ciudadanos.