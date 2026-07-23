Cajaviva amplía su red en Valladolid con una oficina en Laguna de Duero

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Cajaviva Caja Rural continúa ampliando su presencia con la apertura de una nueva oficina en Laguna de Duero, en Valladolid, donde trasladará su modelo de banca cooperativa basado en la atención personal, el conocimiento de cada cliente y el compromiso con el desarrollo económico y social del territorio.

La nueva sucursal permitirá a la entidad reforzar su actividad en la provincia vallisoletana y ofrecer a particulares y empresas un servicio apoyado en el asesoramiento especializado y en soluciones adaptadas a sus necesidades, dentro de un modelo que concede especial importancia a la relación directa con socios y clientes.

El director del Área de Negocio, Francisco Javier Casado Fernández, explicó que «en Cajaviva no solo ofrecemos productos financieros, sino soluciones. Nuestro compromiso es facilitar la operativa bancaria y ayudar a nuestros socios y clientes a optimizar su ahorro y alcanzar sus objetivos mediante un asesoramiento personalizado. La cercanía y el profundo conocimiento de cada cliente nos permiten construir relaciones sólidas y duraderas basadas en la confianza».

Luis Rodríguez de Lope asumirá la dirección de la nueva oficina, en la que trabajará junto a Diego Ucero Alonso para acercar a los vecinos y empresas de Laguna de Duero la oferta financiera de Cajaviva y un modelo de atención sustentado en la responsabilidad, el compromiso y la vocación de servicio.

La sucursal está situada en el número 33 de la avenida de Madrid y ofrecerá toda la gama de productos y servicios de la entidad. La atención presencial se combinará con los distintos canales disponibles para que socios y clientes puedan elegir en cada momento la forma de relación que mejor se ajuste a sus necesidades, sin perder el asesoramiento personalizado y el trato directo.

La nueva sucursal de Cajaviva está situada en el número 33 de la avenida de Madrid.ECB

La apertura en Laguna de Duero forma parte del plan de expansión y modernización desarrollado por Cajaviva Caja Rural durante los últimos meses. La entidad ha inaugurado seis oficinas en el último año y medio, tres de ellas en Cantabria, dos en Palencia y otra en la ciudad de Burgos, a las que se suma ahora esta nueva sucursal en la provincia de Valladolid.

Este crecimiento se completa con un programa de renovación y traslado de oficinas que permite adaptar los espacios a las nuevas necesidades de los clientes y mejorar la calidad del servicio que presta la entidad.

Cajaviva Caja Rural dispone actualmente de una red de 91 oficinas repartidas por las provincias de Burgos, Segovia, Valladolid, Palencia y Cantabria, además de la localidad de Castelldans, en Lleida. Desde ellas presta servicio a más de 40.000 socios y 140.000 clientes y mantiene su actividad vinculada al desarrollo económico y social de los territorios en los que está presente.