La Isabel I financiará los estudios de español de 10 usuarios de Burgos Acoge

Una decena de usuarios de Burgos Acoge tendrán la posibilidad de aprender castellano de manera gratuita en la Universidad Isabel I durante el próximo curso académico. El acuerdo, suscrito este jueves entre ambas entidades, se basa en la concesión de becas para financiar al cien por cien el coste de la matrícula del Programa de Español para Extranjeros impartido por la Escuela de Idiomas de la UI1.

Recién firmado el convenio con el presidente de Burgos Acoge, Feliciano González, el rector de la Isabel I, Alberto Gómez Barahona, precisó que se ha optado por Bangladesh debido a su «cultura milenaria». En este sentido, agregó que se trata de «un país con gran diversidad y riqueza cultural, pero que, sin embargo, distintos acontecimientos históricos han hecho que sea un territorio con condiciones de vida precarias».

Una vez firmado el acuerdo, con Burgos acoge entregando una Rosa de los Vientos a la UI1 como símbolo de su alianza y el compromiso compartido, ambas entidades establecen una colaboración de carácter formativo y social orientada a reducir las barreras que pueden dificultar el acceso a la educación y el aprendizaje mutuo.

La firma del convenio se enmarca en el proyecto Ponle color al mundo, iniciativa de Burgos Acoge que impulsa la colaboración del tejido empresarial y social burgalés para apoyar los servicios de atención a personas migrantes en ámbitos como la acogida, el asesoramiento jurídico, el empleo, la formación y la vivienda.

El conocimiento del español constituye una herramienta fundamental para desenvolverse con autonomía, relacionarse con el entorno y participar en la vida social, educativa y laboral. Por este motivo, el convenio facilitará el aprendizaje del castellano a personas que se encuentran en situación de necesidad social o vulnerabilidad. «La primera barrera con la que se encuentra cualquier persona cuando entra en otra cultura es el idioma», señaló el rector.

Partiendo de esta base, el convenio recién suscrito busca ofrecer a las personas beneficiarias una oportunidad formativa que les permita mejorar su capacidad de comunicación, reforzar su confianza y favorecer la participación e integración en la sociedad burgalesa.

Aunque por ahora se hayan concedido 10 becas, la Isabel I no tendría mayor inconveniente en ampliar el cupo en caso de ser necesario. El reparto, en cualquier caso, correrá a cargo completamente de Burgos Acoge en función de tres criterios: situación de extrema vulnerabilidad, necesidades especiales y posibilidades y capacidad para introducirse en la formación.

Ambas partes se han mostraron muy entusiasmadas de haber llegado a este acuerdo. «Para nosotros es muy importante esta colaboración. No solo por lo que supone en lo tangible, sino también por lo que tiene de simbolismo, ya que la ciudad de Burgos está demostrando una sensibilidad importante respecto a la cuestión migratoria», resaltó González. Del mismo modo, no dudó en subrayar que «es muy importante que la universidad se comprometa porque el conocimiento es lo que hace que los pueblos avancen».