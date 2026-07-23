Hasta un 35% de descuento para que los psicólogos amplíen su formación en Burgos

Publicado por Rafael Pereda| El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Universidad Isabel I y el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León (COPCYL) suscribieron este jueves un convenio de colaboración que permitirá a los profesionales colegiados acceder en condiciones ventajosas a la oferta formativa de la institución académica. El acuerdo, de ámbito autonómico y con una vigencia de dos cursos, contempla el acceso a 16 grados, seis dobles grados, 28 másteres universitarios oficiales y programas de idiomas con el objetivo de favorecer la actualización de conocimientos, la especialización y la apertura de nuevas oportunidades. El acuerdo, además, incluye a los miembros de los órganos de representación del Colegio, su personal y familiares de primer grado.

El convenio, firmado por el rector de la Isabel I, Alberto Gómez Barahona, y el decano-presidente del COPCYL, David Cortejoso Mozo, establece un marco de colaboración orientado al aprendizaje permanente y a la mejora de la cualificación profesional, con especial atención a titulaciones que complementan la formación en Psicología y amplían sus ámbitos de aplicación.

Nada más rubricar el convenio, Gómez Barahona expuso las posibilidades de un acuerdo que se adapta a las necesidades sociales y científicas vinculadas a la Psicología. Las ayudas podrán alcanzar, en algunos casos, hasta el 35% del coste de la matrícula, a lo que se suma el ahorro derivado de la modalidad online de la universidad que evita los desplazamientos y el gasto que conlleva estudiar en otra ciudad.

Por su parte, Cortejoso Mozo destacó que los descuentos académicos constituyen «solo un primer paso de una puerta abierta a colaborar en muchas otras cuestiones». Posteriormente, tanto el rector de la UI1 como el presidente del COPCYL coincidieron al subrayar la necesidad de tender nuevos puentes entre las universidades y los colegios profesionales. En este sentido, Cortejoso Moso consideró «imprescindible» que la formación académica y el ejercicio profesional «vayan de la mano» para dar continuidad a los futuros psicólogos una vez concluyan sus estudios.

Por su parte, la Universidad Isabel I reforzará su oferta dentro de este campo. Al grado en Psicología, que el pasado curso agotó todas sus plazas, se suman los másteres en Psicología General Sanitaria, Psicología Forense y Psicopedagogía. En paralelo, el centro dispone de otros programas en Educación Especial, Neurociencia y Educación o Dirección y Gestión de Centros Educativos.