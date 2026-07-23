El Correo de Burgos

Dos ciclistas heridos al colisionar entre sí cerca del casco histórico de Burgos

Sacyl moviliza dos ambulancias para atender a las víctimas, una de ellas con un golpe en la cabeza

Una ambulancia cruzando el puente de San Pablo de Burgos.

Una ambulancia cruzando el puente de San Pablo de Burgos.TOMáS ALONSO

Publicado por
Diego Santamaría
Burgos

Creado:

Actualizado:

Los servicios sanitarios han tenido que atender este jueves, a última hora de la tarde, a dos ciclistas heridos después de colisionar entre sí a escasos metros del Arco de Santa María. El siniestro, según fuentes del 112, tuvo lugar a las 21:13 horas en la calle Valladolid

Ambos circulaban por dicha calle cuando chocaron a la altura de la rotonda que da acceso a la plaza Vega. Nada más recibir el aviso, la sala de operaciones del 112 movilizaba al Sacyl, que finalmente optó por enviar dos ambulancias para atender a los heridos: un hombre de unos 50 años y un joven veinteañero. 

Con la Policía Local presente en el lugar y el Cuerpo Nacional de Policía también sobre aviso, los facultativos atendieron a los dos ciclistas. Según detallan desde el 112, uno de ellos se encontraba en peor estado debido a un golpe en la cabeza. Así pues, se optó por trasladarle al Hospital Universitario de Burgos (HUBU)

tracking