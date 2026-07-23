Dos ciclistas heridos al colisionar entre sí cerca del casco histórico de Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Los servicios sanitarios han tenido que atender este jueves, a última hora de la tarde, a dos ciclistas heridos después de colisionar entre sí a escasos metros del Arco de Santa María. El siniestro, según fuentes del 112, tuvo lugar a las 21:13 horas en la calle Valladolid.

Ambos circulaban por dicha calle cuando chocaron a la altura de la rotonda que da acceso a la plaza Vega. Nada más recibir el aviso, la sala de operaciones del 112 movilizaba al Sacyl, que finalmente optó por enviar dos ambulancias para atender a los heridos: un hombre de unos 50 años y un joven veinteañero.

Con la Policía Local presente en el lugar y el Cuerpo Nacional de Policía también sobre aviso, los facultativos atendieron a los dos ciclistas. Según detallan desde el 112, uno de ellos se encontraba en peor estado debido a un golpe en la cabeza. Así pues, se optó por trasladarle al Hospital Universitario de Burgos (HUBU).